Hyundai ei luba ühelegi neljast piloodist kindlat sõitjakohta

Kuigi usutakse, et belglane Thierry Neuville ja norralane Andreas Mikkelsen pääsevad starti igal võistlusel, pole see Nandani sõnul kivisse raiutud. "Thierryl ja Andreasel on lepingus kirjas, et nad teevad kaasa kõik etapid, kuid selline kontraht on ka tiimi ülejäänud liikmetel," teatas meeskonna eestvedaja.

Nandan lisas, et majanduslikel põhjustel sõidetakse tuleval aastal kolme autoga, kuid mõnel etapil pannakse võib-olla välja ka neli masinat. "Kindlasti peab kaks sõitjat ühte autot jagama," ei varjanud Nandan.

Neuville'i ja Mikkelseni kõrval kuuluvad Hyundaisse hispaanlane Dani Sordo ning uusmeremaalane Hayden Paddon.