VIDEO | Oma meeskonna fänni rünnanud Evra eemaldati juba enne avavilet

Evra on Euroopa liiga ajaloos (ehk alates hooajast 2009-2010) esimene mängija, kes on saanud punase kaardi juba enne mängu avavilet.

Internetti on ilmunud videomaterjal, milles on näha, kuidas Marseille fännid kaklesid nende enda fännidega. Fännide solvangu tule alla sattunud Evra lõi ühte fänni jalaga näkku ning eemaldati kohtuniku poolt juba enne avavilet, vahendas Soccernet.ee .

