HC Tallinn serveeris meistriliigas üllatuse

"Olen Kehras nii pikki aastaid käsipalli arendanud ehk reamäng see kindlasti polnud. Algul ei saanud kuidagi kaitset pidama ega kiirrünnakutesse joosta. Otsustasime kaitset aktiivsemaks muuta, kuna 6-0 ei toiminud meil üldse. Muudatus tõi edu, kuigi meie noor meeskond andis vastastelegi võimalusi," selgitas Lepp.

Riietusruumist väljus Tallinn võimsa hooga – kiirelt oli tablool seis 14:15 ja kuigi Kaspar Leesi kaks väravat taastasid Kehra kolmeväravalise edu, siis pealinlased said hoo sisse. 44. minutiks sai HC Tallinn esmakordselt ette, 18:17 ja viimane veerandtund kulges väga põnevalt ja närviliseltki.

