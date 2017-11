Ferrari üritab rootslast Sauberi meeskonnast välja suruda

Nimelt on Sauberil sõlmitud Ferrariga lepe, et Šveitsi tiimis sõidab vähemalt üks nimeka Itaalia võistkonna akadeemia liige, kuid nüüd üritatakse lisaks Leclercile Sauberisse viia ka itaallast Antonio Giovinazzit.

Sauberi vormel-1 meeskond on küll vihjanud, et järgmisel hooajal jätkab tiimis rootslane Marcus Ericsson ja uue mehena palgatakse Monacost pärit Charles Leclerc, kuid lõplikku selgust asjas pole.

