Ronaldot ravinud kirurg: kui kuulad patsienti, siis ta ütleb ise diagnoosi

Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Seltsi kutsel Tallinnasse saabunud hüppeliigesekirurg Niek van Dijk korraldas lisaks sümpoosionile huvilistele ka töötoa. Kuulus hollandlane soovitab Eesti spetsialistidel eelkõige oma töös jääda võimalikult lihtsaks.

"Minu peamiseks sõnumiks on, et kui sa kuulad patsienti, siis ta ütleb sulle diagnoosi. Ja kui sa teda lähemalt uurid, siis selle kuulamise põhjal saad sa ka kinnituse," ütles van Dijk ERR-ile. "See on meditsiinis unustatud kunst."

Kuigi tippsport muutub iga aastaga aina kiiremaks ja jõulisemaks, ei arva Van Dijk, et vigastuste arv suures spordis oleks kasvanud.

"Kui jalgpallur liigub nagu ballettitantsija, siis ta suudab vältida ka kokkupõrkeid," sõnas hollandlane. "Heaks näiteks on Marco van Basten ja Johan Cruyff. Nemad liikusid väljakul nagu balletitantsijad ja neil võinuks olla palju rohkem vigastusi, kui nad oleksid olnud sirgjoonelised ja tekitanud kokkupõrkeid. Vigastuste vältimiseks tuleks võimalikult hästi mängu lugeda."