Boriss Kolčinsi klubis käärib: üks vallandatakse, teine läheb ise

Saab näha, kui vähe või palju uuele peatreenerile, Boriss Kolčinsile kohanemisaega antakse. Topeltraskeks teeb tema ülesande tõsiasi, et mitu vajalikku mängijat on haiged või vigastatud. Pealikud meeskonna kaheksanda kohaga ei lepi, sest kevadel lõpetati Superliiga hooaeg hõbemedaliga kaelas, vahendas Volley.ee.

Venemaa võrkpalliklubis Moskva Dünamos ei suuda treenerid paigal püsida. Klubi juhid, kõik peadirektori või presidendi ametinimetuse all, on kiired alluvaid vallandama.

