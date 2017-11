Mihkel Räime koduklubi võttis paha poisi tagasi

Mihkel Räime koduklubi Israel Cycling Academy 2018. aasta koosseis on sajaprotsendiliselt paigas. Viimase pusletükina liitus Omer Goldstein (21), kellega sõlmiti kaheaastane leping. Goldstein on Israel Cycling Academy noorim rattur ja viies koosseisu kuuluv iisraellane.

Mägedest hästi üles saav Goldstein alustas hooaega Israel Cycling Academy farmklubis, kuid juuni ta vallandati, sest tal oli ametliku teate kohaselt probleeme distsipliiniga. Täpsemaid selgitusi ei jagatud. Tema karjäär jätkus Baskimaa klubis Ampo, mille ridades ta võitis Memorial Etxanizi, vahendas Rattauudised.ee.

“Academyst vallandamine oli mulle suureks löögiks,” tunnistas Goldstein, kelles tiimijuhid näevad suurt potentsiaali. “Mõistsin, et kui ma ei ela nagu profirattur, võin karjääri kaotada. Olen õnnelik, et see kriis sai läbi. See aitas mul aru saada, mida on vaja teha, et olla proff.”

Israel Cycling Academy, kes saab suure tõenäosusega kutse Jeruusalemmas algavale Giro d’Italiale, tuleva aasta koosseisu kuulub 24 meest. Tänavu oli rivistuses 18 ratturit. Kogemust toovad äärmiselt kirjusse seltskonda World Touris karastunud Ben Hermans (BMC) ja Ruben Plaza (Orica-Scott).

Israel Cycling Academy 2018: Edwin Avila (Col), Guillaume Boivin (Can), Zakkari Dempster (Aus), José Manuel Díaz (Spa), Nathan Earle (Aus), Sondre Holst Enger (Nor), Omer Goldstein (Isr), Roy Goldstein (Isr), Ben Herman (Bel), August Jensen (Nor), Luis Lemus (Mex), Krists Neilands (Lat), Guy Niv (Isr), Ben Perry (Can), Rubén Plaza (Spa), Mihkel Räim (Est), Guy Sagiv (Isr), Kristian Sbaragli (Ita), Hamish Schreurs (NZl), Daniel Turek (Cze), Dennis Van Winden (Ned), Tyler Williams (USA), Aviv Yechezkel (Isr), Ahmet Örken (Tur).