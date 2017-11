Markvardt Otepää kahevõistluse MK-etapist: loodame, et rahvas tuleb kohale

"Siis kui see otsus [rahvusvahelises suusaliidus] FIS-is vastu võeti või sellest üldse rääkima hakati, oli tegelikult näha, et Kristjan Ilves hakkab oma taseme poolest jõudma maailma tippudele lähemale ja loomulikult oli see üks põhjusest," rääkis kahevõistluse MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt Vikerraadiole. "Kindlasti ka Eesti rahvale on väga hea näha maailma tippe koduõuel võistlemas koos meie enda tipuga, kes nendega võrdväärselt võistleb. See on ju üks koht, kus on võimalik Eesti rahvale tuua positiivseid emotsioone."

Murdmaasuusatamise MK-etapp peeti Otepääl esimest korda 1999. aastal ehk kogemusi sellel tasemel võistluse korraldamisega on Eestis kõvasti. Markvardt on aga esmakordselt MK-etapi peakorraldaja. Kas on vaja ka midagi uut välja mõelda? "Väga palju uut ei ole vaja välja mõelda, lihtsalt on vaja kasutada suusatajate kogemust ja seda me ka teeme," lausus Markvardt.

Kahevõistlejad asuvad Otepääl võistlustulle 5. ja 6. jaanuaril. "FIS pakkus kaks akent, kus võiks seda teha. Teine võimalus oli teha vahetult enne olümpiamänge, aga me eeldasime, et meil on suurem võimalus saada maailma tippe Otepääle pigem jaanuari alguses kui vahetult enne olümpiamänge," selgitas Markvardt.

"Väga loodame, et rahvas leiab sellel nädalavahetusel võimaluse tulla Otepääle ja loodame selle peale, et tuleks külma, et saaksime ise lund teha," lisas Markvardt. "Looduslik lumi on alati väga hea, aga rajapõhjad ja staadionipõhi oleks ikkagi hea teha tehislumega. Detsembri keskpaigas näeme ära, kas ilmataat annab meile külma või mitte."

Ka laskesuusas korraldatakse Otepääl suuri võistlusi ja kunagi tahetakse Eestisse ka MK-etappi saada, kas organisatoorselt võiksid talialad koostööd teha? "Tänasel hetkel on nad organisatoorselt täiesti erinevalt, samas sünergiat leiab igalt poolt," arvas Markvardt. "Paljud inimesed, kes teevad MK-etappi kahevõistluses või on teinud suusatamises, on samad inimesed, kes teevad seda ka laskesuusatajate juures. Vähemalt meie kaasame küll ka inimesi laskesuusatajate poolelt."

Praegu on suusaliidul FIS-iga vähemalt 2020. aastani kokkulepe, et kahevõistluse MK-etapp toimub Otepääl paarisaastatel ja murdmaasuusatamise etapp paaritutel.