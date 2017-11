Lootustandvate noorsportlaste vahel jagati 20 000-eurone stipendiumifond

Ilukaubamaja tegevjuhi Laura Kuldkeppi sõnul on noorsportlaste stipendiumiprojektist välja kasvanud üks Eesti suurimad stipendiumikonkursse, kuhu ka tänavu laekus üle saja taotluse enam kui 50 spordialalt. "Teeb rõõmu, et Eestil on nii palju tublisid ja ambitsioonikaid noorsportlasi, kellel on selge visioon ja eesmärgid. Nad kõik väärivad märkamist ja tunnustamist," ütles Kuldkepp.

Tänavu pälvisid stipendiumi järgmised kuni 26-aastased sportlased: curlingu segapaar Marie Turmann ja Harri Lill (5000 eurot); laskesportlane Peeter Olesk, teivashüppaja Robin Nool, kahevõistleja Kristjan Ilves ja võimlemisklubi Janika Team Wonder (iga stipendiaat 3000 eurot) ning vibulaskja Emily Hõim, kettaheitja Egert Jõesaar ja ujuja Karl Mattias Milk (igaüks 1000 eurot).

Kuldkepp tõi tänavuste stipendiaatide juures välja mitu erilist ja esmakordset aspekti. "Kõrvuti said stipendiumi oma ala tipud – näiteks Peeter Olesk ja Kristjan Ilves, aga ka meie läbi aegade noorim stipendiaat – 13-aastane ujuja Karl Mattias Milk, kes alustas stipendiumile järjekindlat kandideerimist juba neli aastat tagasi. Samuti oli suur rõõm anda Egert Jõesaarele konkursi ajaloo esimene stipendium parasportlasele. Soovime, et kõik stipendiaadid jätkaksid pürgimist oma unistuste poole," märkis Kuldkepp.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul on positiivne, et erasektori ettevõtted näevad spordis võimalust ühiskonnale tagasi anda. "Tradehouse’i noorsportlase stipendium on viie aasta jooksul Eesti noorsportlastesse panustanud juba kuuekohalise summa, mis on märkimisväärne. On hea meel, et stipendiumi on tänavu pälvinud mitmed sportlased, kes on juba maailma tipus või sellele väga lähedal, samuti on stipendiaatide seas neid, kellel seda potentsiaali on tulevikus. Loodetavasti saavad kõik sellest märkamisest uut indu teel oma sportlaskarjääris," ütles Raju.

2016. aasta MM-il 6. koha saanud curlingu segapaari Marie Turmanni ja Harri Lille sõnul on stipendiumi saamine rõõmustav uudis ning aitab valmistuda paremini uueks hooajaks. "Oleme Mariega väga tänulikud Tradehouse’i tunnustuse ja usalduse eest. Meie käesoleva hooaja eesmärk on pääseda 2018. aasta aprillis segapaaride MM-ile ja anda seal endast 100 protsenti. MM-i 6. koht 2016. aastal, Uus-Meremaa talimängude võit ja MK-etapi võit sel hooajal on andnud meile kindlust, et liigume oma sportlasteel õiges suunas. Kuna segapaaride curling on esmakordselt ka olümpiamängude kavas, siis loomulikult töötame ka selle nimel, et aastal 2022 olümpial mängida," rääkis Lill.

Varasematel aastatel on stipendiumi pälvinud Rasmus Mägi, Grit Šadeiko, Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Katrina Lehis, Epp Mäe, Tanel Laanmäe, Magnus Kirt, Janek Õiglane, Helery Hälvin, Karl-Martin Rammo, Ingrid Puusta, Lauri Sild, Andrei Gussev ja Timmu Kõrge, Anastassia Kovalenko, Liina Laasma, Kaarel Kasper Kõrge, Karoliine Loit ja Saskia Alusalu.