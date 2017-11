Laas jätkas Hiinas juba tuttavat stsenaariumit

Eelmisel aastal ülekaalukalt iluvõimemises Eesti meistriks kroonitud Janika Vartlaan hakkab esindama Ukraina koondist. Seejuures alles hiljuti levisid jutud, et neiu soovib võistelda hoopis Venemaa lipu all.

Homme on tuuril ootamas 166,5 kilomeetri pikkune etapp, mille lõpuosas on ka üks tõus, mis võib sprinteritele veidi raskeks kujuneda. Viimased kaks etappi peaks olema taas sprinterite pärusmaa.

Mareczko on praeguseks võitnud juba viis etappi kuuest – vaid avaetapil pidi ta leppima teise kohaga. Seetõttu on ta ka kokkuvõttes liidriks. Laas on jätkuvalt teisel kohal (kaotust 28 sekundit) ning hispaanlane Jon Aberasturi (Team UKYO) kolmandal kohal (+0.41).

Laas on nüüd neljal etapil kuuest saanud teise koha ning iga kord on temast kiirem olnud üks ja seesama mees – itaallane Jakub Mareczko (Wilier Triestina – Selle Italia).

