Laane ja Veidemani koduklubid muutsid Eesti koondise heaks mängugraafikut

Kutse meeste koondisesse said järgmised 19 mängijat: Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Martin Dorbek, Sten Olmre, Rain Veideman, Janari Jõesaar, Martin Paasoja, Tanel Kurbas, Jaan Puidet, Gregor Arbet, Gert Dorbek, Indrek Kajupank, Erik Keedus, Kristjan Kitsing, Kristjan Kangur, Janar Talts, Toomas Raadik, Kregor Hermet, Matthias Tass.

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi rääkis, et USA ülikoolides õpingute ja treeningutega hõivatud Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger esimeses aknas rahvusmeeskonda aidata ei saa, kuid loodetavasti tahavad ja saavad mõlemad noormehed liituda koondisega suvistel valikmängudel. Samuti ei löö kaasa vigastusega kimpus olev Siim-Sander Vene. "Kõikide koondislaste klubisid on informeeritud. Rait Laane koduklubi Pirause Ethnikos ja Rait Veidemani leivaisa Udine tulid meile vastu ja muutsid mängude graafikut. Siim-Sander Venele soovime kiiret paranemist," lisas Kuhi.

Rahvuskoondise peatreenerina jätkab Tiit Sokk, kes olnud meeskonna eesotsas juba aastast 2009. "Seda teadsime me juba ette, et Nurger ja Kotsar on sügisel väga hõivatud ning ei saa koondisega liituda," tõdes Kuhi. "Olime sellega arvestanud. Loomulikult on kahju, et Siim-Sander Vene taaskord eemale jääb, kuid vigastuste eest pole keegi kaitstud. Koondise nimekirja on lisandunud Matthias Tass, kes on noor ja arenemisvõimeline mängumees."

Millal koondis täpselt esimese ühise trenni teeb, on hetkel veel raske öelda. See sõltub mängijate koduklubide mängugraafikust. "Plaani järgi tahame esimest korda koguneda 20. novembril. Ettevalmistuse periood on väga lühike, mistõttu suuri muudatusi teha ei saa. Kindlasti on kergem jätkata meestega, kes on varasemalt juba kokku mänginud," kommenteeris Sokk.

Kaks nädalat enne esimese akna algust selgub koondise lõplik koosseis, kuhu kuulub 14 meest. Eesti kuulub MM-kvalifikatsioonis H-alagruppi koos Suurbritannia, Iisraeli ja Kreekaga.

Meeste koondise mängude kuupäevad ja vastased:

24.11.2017

Iisrael vs Eesti

27.11.2017

Eesti vs Suurbritannia (Kalevi SH)

22.02.2018

Kreeka vs Eesti

25.02.2018

Eesti vs Iisrael (Saku SH)

29.06.2018

Suurbritannia vs Eesti

02.07.2018

Eesti vs Kreeka (Saku SH)

Naiste koondis koguneb kuuendal novembril ning kutse edastati järgmistele mängijatele: Mailis Pokk, Merike Anderson, Maaja Bratka, Annika Köster, Janeli Lilleallik, Eliise Pajumets, Birgit Piibur, Mirjam Nikolai, Rosemary Rits, Sandra Tael, Marie Roosalu, Anna Gret Asi, Kadri Uiga, Eleriin Vaino, Sandra Reinvald, Janne Pulk.

Koondise peatreener Janne Ritsi sõnul vaadatakse tuleval nädalal läbi taktikalised aspektid ja keskendutakse naiskonna ühtsele vaimule, mis läheb iga kogunemisega aina paremaks. "Eesmärk on, et meie noored mängijad saaksid välismängijatelt õppida. Ootan ka, et teised noored ja naised tuleksid rahvuskoondisele kaasa elama," rääkis Rits.

"Kogunesime koondisega viimati augustis ning pidasime Hollandis kolm kontrollmängu ja septembris ühe kohtumise Rriia TTT-ga. Esimese aasta eesmärk on tõsta mängijate teadlikkust, pühendumust ja võistkondlikkust. Siirdusime augusti lõpus klubide juurde väga hea tundega ning nüüd selle nädala jooksul proovime seda tiimitunnet veelgi tugevdada. Kindlasti läheme mõlemale mängule vastu väga hästi ettevalmistatult, kuid Valgevene on rohkem meie masti naiskond. Türgi on eelmiste Euroopa meistrivõistluste viies ja neil on tugev kodustatud ameeriklane."

Peatreener on postiivselt meelestatud ja usub, et noored koondislased saavad tulevikuperspektiivis turniirilt väga hea kogemuse. Eesti naiste korvpallikoondis alustab järgmisel nädalal 2019. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri. Eestlannad kuuluvad B-alagruppi, kus vastasteks tugevad Poola, Türgi ja Valgevene naiskonnad.

Esimene kohtumine peetakse juba 11. novembril koduses TTÜ spordihallis, kui algusega kell 17 minnakse vastamisi Türgi koondisega. Teine kodumäng toimub järgmise aasta 10. veebruaril Poola vastu ning viimane kohtumine Eestimaa pinnal 17. novembril Valgevene vastu.