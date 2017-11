Võlegžanin Legkovi karistusest: ilmselt ootab sama ka mind

ROK-i otsus tuli pärast Venemaa riikliku dopingupoliitikaga seotud uurimiskomisjoni raportit ja sellega seotud ülekuulamisi. Nii Legkovile kui Belovile määrati ka eluaegne võistluskeeld, mis puudutab esialgu siiski vaid olümpiaid, sest MK-sari ja maailmameistrivõistlused ei kuulu ROK-i haldusalasse.

Legkov võitis Sotšis 50 km distantsi kaasmaalaste Maksim Võlegžanini ja Ilja Tšernoussovi ees. Neljandaks jäi siis norralane Martin Johnsrud Sundby. Esinelik lõpetas ühisstardist sõidu vaid sekundi sees.

Võlegžanin kuulub nende nelja suusataja hulka, kes ootavad, mida ROK nende suhtes otsustab. "Kui Legkovile ja Belovile määrati selline karistus, ootab ilmselt sama ka meid," ütles Võlegžanin Sport.ru-le.

Koos Võlegžaniniga ootavad ROK-i otsust Julia Ivanova, Jevgenia Šapovalova ja Aleksei Petuhhov. ROK on lubanud otsuse novembri jooksul avalikustada, tõenäoliselt võib see juhtuda juba järgmisel nädalal.

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas, et on ROK-i otsusega Legkovi ja Belovi suhtes tutvunud, aga omalt poolt ei kavatse nad enne midagi teha, kui kõigi kuue kohta on ROK-i otsus avalikustatud. Pärast seda koguneb FIS-i dopingupaneel, kus vaadatakse ROK-i argumendid üle ja seejärel võimaldatakse sportlastel ka komisjoni ees kaitsta, pärast kõikide poolte ärakuulamist otsustab FIS, kas karistus laieneb ka nende võistlustele ehk MK-sarja ja MM-idele. FIS lubas arvesse võtta ka seda, et murdmaasuusatamise MK-hooaeg algab juba novembri lõpus.

Kas ja kui pika võistluskeelu võib FIS määrata, on aga raske ennustada, kuna tegemist on esimeste diskvalifitseerimistega, kus põhjuseks pole mitte otseselt positiivne dopinguproov, vaid riiklikus dopinguprogrammis osalemine.

Legkov ja Belov on lubanud pöörduda Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži.