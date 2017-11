Kyrie Irving ei taha vandenõuteooriaid selja taha jätta

Esmakordselt pääses ühe aasta ka Duke'i ülikoolis õppinud Irving lameda maa teooriaga tähelepanu keskpunkti veebruaris toimunud NBA tähtede mängu eel, kui ta ütles toonaste meeskonnakaaslaste Richard Jeffersoni ja Channing Frye taskuhäälingus, et tema arvates on maakera lapik ning süüdistas haridussüsteemi kallutatuses. "Nad valetavad meile," rääkis aasta jooksul vähemalt sajal korral lennukiga reisiv Irving siis. "Peale informatsiooni, mida nad jagavad, pole ühtegi kindlat tõendit. Nad suunavad inimesi asju uskuma ja mitte uskuma. Tõde on kusagil olemas, seda peab lihtsalt otsima."

"Minu kommentaaride taga peitunud mõte ei olnud teadust maha teha," rääkis Irving paari päeva eest Connecticuti ülikooli korvpallinaiskonna peatreeneri Geno Auriemma taskuhäälingus. "Kui ma hakkasin ise infot otsima ja sain teada, et maakerast pole ühtegi terviklikku, tõelist fotot ja me pole pärast 1961. või 1969. aastat uuesti Kuul käinud, tundub see vandenõuteooriana."

Irvingu veebruarikuised sõnad said USA-s teravat kriitikat, näiteks rääkis põhikooliõpetaja Nick Gurol NPR-is, et tema õpilased keelduvad Irvingu sõnade tõttu uskumast, et maakera on ümmargune. "Ma sattusin paanikasse," tunnistas Gurol. "Kuidas olen ma neid lapsi niimoodi alt vedanud, et nad usuvad lamedasse maasse vaid seetõttu, et üks korvpallur ütles seda?"

Septembris rääkis Irving aga ühes Bostoni raadiosaates, et oli kommentaari võimalikest järelkajadest teadlik. "See oli minu taktika," kinnitas Irving. "Minu sõnadega kaasnenud meediatsirkus tõestas mulle, kuidas see kõik toimib. See tekitas inimestes lõhe - kui ma mõtlen erinevalt, kas see tähendab, et minu intellektuaalsed võimed on vähem arenenud? See oligi mu plaan. Inimesed peavad ise infot otsima, mitte kedagi teist kuulama."