Noori jalgpallureid autasustatakse novembri keskel

Eelmisel aastal ülekaalukalt iluvõimemises Eesti meistriks kroonitud Janika Vartlaan hakkab esindama Ukraina koondist. Seejuures alles hiljuti levisid jutud, et neiu soovib võistelda hoopis Venemaa lipu all.

U-13 ja U-12 vanuseklassi poistelt kutsuti üritusele gruppide võitjad, kes saavad karika ja diplomid. U-13 vanuseklassis võitis A-grupi Nõmme Kalju FC I, B-grupi Harju JK Must, C-grupi JK Tabasalu Sinine, D-grupi Tallinna JK Legion, E-grupi Viimsi MRJK I ning F-grupi Kohtla-Järve FC Viru Star. VII alagrupi võitjaks tuli Saku Sporting. Poiste U-12 vanuseklassis võitis I alagrupi Tallinna FC Levadia Roheline, II alagrupi Harju JK Must, III alagrupi Tallinna FC Levadia Must, IV alagrupi Saku Sporting, V alagrupi Tartu FC Santos, VI alagrupi FC Kuressaare, VII alagrupi Kohtla-Järve FC Viru Star ning VIII alagrupi Suure-Jaani United.

