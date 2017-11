Ajalooline tiitel pani orkaanist räsitud Houstoni taas pidutsema

55 aasta pikkusele ajaloole vaatamata oli Houston Astrose ainus senine World Series'i kogemus lõppenud kuiva 0:4 kaotusega Chicago White Soxile, vaid neli aastat tagasi oli neil kahetsusväärne au olla MLB põhihooaja kõige kehvemaks meeskonnaks ning tagatipuks räsis käesoleva aasta augustis seni World Series'i tiitlita olnud Texast orkaan Harvey, mis ujutas üle Astrose kodustaadioni Minute Maid Parki.

Tormikahjustuste tõttu pidas Astros augusti viimastel päevadel toimunud kolm kodumängu enam kui tuhande kilomeetri kaugusel asunud Florida linnas St. Petersburgis. Houstoni linnapea Sylvester Turner oli aga kindel, et elanikel on võistkonda vaja ja nii naasiski Astros 2. septembril tagasi Houstonisse. "Kõige hullem asi on olla teadmatuses," rääkis Astrose vahetussöötja Will Harris The Ringerile. "Me olime Floridas ja ei teadnud, kas meie kodud on vee all või mitte. Houstonisse naasmine ja tormikahjustuste nägemine oli sürreaalne."

Compare these two shots of the same spot in Houston to understand the level of the floods. pic.twitter.com/4apTzuzNck — John O'Shea (@politicalhackuk) August 27, 2017

Orkaanist tingitud üleujutused kahjustasid suurlinna enam kui 50 miljardi USA dollari eest ning jätsid vähemalt ajutiselt kodutuks enam kui 100 000 perekonda. Riikliku kriisihaldamise agentuuri poole pöördus pea miljon Houstoni elanikku. "Me tahame palju kannatama pidanud inimestele väikest kõrvalepõiget pakkuda," sõnas Astrose peatreener A.J. Hinch vahetult pärast kodulinna naasmist. "Me pakume inimestele meelelahutust, üritame oma linna uhkeks teha ja kanname tema nime oma rinnal. Ma loodan, et see paneb mõned inimesed naeratama."

Astros mängis kogukonna ülesehitamises suurt rolli - mängijad käisid kannatanuid nende ajutistes peatuspaikades toetamas, jagasid linnas matšidele tasuta pileteid ning ootasid koos perekondadega Minute Maid Parkil toidupankade jaoks annetusi. Ühtlasi koguti ohvrite jaoks enam kui neli miljonit dollarit. Appi tõttasid ka teised Houstoni sporditegelased. Ameerika jalgpalli meeskonna Houston Texans kaitsemängija JJ Watt seadis ühisrahastusplatvormis YouCaring algseks eesmärgiks koguda pool miljonit dollarit, kuid tähtaja kukkudes oli kokku kogutud üle 37 miljoni.

"Igal pool, kus inimesed on tormi tõttu kannatanud, tulevad nad meid tänama," rääkis ajakirjale Rolling Stone Astrose majandusosakonna pealik Reid Ryan. "Inimesed näevad ennast selle klubi tõelise osana. Oleks suurepärane, kui me suudaksime kogu selle maagia pudelisse panna ja nende jaoks meistriks tulla..." Ootused olid kõrged, sest USA spordimeedia gigant Sports Illustrated ennustas Astrose tiitlivõitu juba kolme aasta eest.

Ühised pingutused kandsid vilja ka väljakul - augustis toimunud 17 kodumängust vaid seitse võitnud Astros alistas põhihooaja viimases 12 kodumängus vastased kümnel korral. American League'i (üks kahest MLB konverentsist) finaalseerias jäädi New York Yankees'i vastu küll 2:3 kaotusseisu, kuid kaks järgnenud kodumängu võideti kindla eduga. Eile õhtul läks Ryani soov ning Houstoni unistus täide. Finaalseeria otsustavas, seitsmendas mängus alistati Los Angeles Dodgers võõrsil kindlalt 5:1. Kui Texase meeskond seekord koju naaseb, tehakse seda pesapallimaailma kõige väärtuslikuma trofeega.

Strooos!!!!! Congrats on earning your way into history. Much respect.

Congrats @astros !!!! #HoustonStrong ???????? — James Harden (@JHarden13) November 2, 2017

Congratulations to the @Astros on winning the #WorldSeries. I love you @Dodgers. You made us all proud. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 2, 2017

Hell of a series. One for the ages. 'Twas a great season for the Dodgers. Sending congrats to the Astros & the city of Houston. #WorldSeries — Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) November 2, 2017