Hea uudis Tänakule: Toyota ehitab uue põlvkonna ralliautot

Uudis, mille avaldas Toyota mõni päev tagasi, annab aimu, miks Ott Tänak Jaapani autotootja rallitiimiga ühines. Lepingu oli Tänak uudise ilmumise hetkeks sõlminud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Toyota projekteerib ja annab tootmisse seeriaauto esimest korda ajaloos rallimeeskonna vajadustest lähtudes. Nimelt tuleb mõne aasta pärast turule Yaris GR – võistlusauto aluseks olev erimudel ehk niinimetatud homologation special. Lihtsalt selgitades: erimudelist on märgatavalt kergem ehitada ralli MM-sarjas kihutavat WRC autot.

Seni on asi käinud vastupidi – võetakse mudel, mille mõõdud on kõige lähemal WRC reeglitele ehk homologeerimise tingimustele, ning ehitatakse ralliautoks. Vaid ühel korral on seeriaautot pisut muudetud – eelmise aastatuhande lõpus suurendati Peugeot 206 põrkeraudu, et auto oleks vähemalt neli meetrit pikk ja vastaks WRC määrustele.

"Selleks, et Toyota ralliauto saaks paremini teistega konkureerida, peame uuendama vundamenti," selgitas Toyota autospordiüksuse Gazoo Racing boss Shigeki Tomoyama. "Järgmise põlvkonna Yarise valmistame spetsiaalselt rallimeeskonna huvide põhjal."