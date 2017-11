Liverpool peab järgmisele mängule vastu minema hõredate ridadega

Hüppeliigest väänanud hollandlane pidi eilsest mängust lahkuma juba 17. minutil. Laupäeval kohtub Liverpool koduliigas West Hamiga, kuid lisaks Wijnaldumile ei saa Londoni klubi vastu kaasa teha ka Sadio Mane ja Adam Lallana, suure küsimärgi all on Philippe Coutinho osalemine.

"Wijnaldumi hüppeliiges on paistes ja see ei ole hea märk," rääkis Klopp. "Et kindel olla, peame läbi viima uuringud. Gini on [mängust West Hami vastu] kindlasti väljas, võib-olla õnnestub Phil [Coutinhoga] mingit imet teha, aga ma ei usu, et ka tema mängib."

Vigastuste tõttu alustab algkoosseisus ilmselt suvine ost Alex-Oxlade Chamberlain, kes alustas ka eile õhtul Maribori vastu. "Kui ta kuulub Meistrite liiga mänguks algkoosseisu, võib ta ju ka kõrgliigamängu alustada," sõnas Klopp. "Ta mängis hästi ja pakkus meile palju."