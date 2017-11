Zidane: Tottenham tegi meist kõike paremini

"Alati ei saa parim olla - on häid ja halbu hetki," rääkis Reali superstaar Cristiano Ronaldo pärast kohtumist. "Me võtame asja rahulikult. Loeb vaid see, mis juhtub hooaja lõpus. Peame jääma rahulikuks. Me pole praegu parimas vormis, me peame seda aktsepteerima ja edasi töötama. Isegi, kui me kaotaksime kolm, neli, viis mängu, ei arvaks ma, et oleme kriisi langenud."

"Jalgpallis loeb vaid võitmine, inimesed unustavad, kui hästi see meeskond mõne kuu eest mängis. Ma ei arva, et tegemist oleks küsimusega suhtumise kohta - Me ei poe peitu, vaid näeme vaeva, et end parandada."

Ka Reali prantslasest peatreener Zinedine Zidane tunnistas pressikonverentsil, et ta ei muretse. "Ma ei ole sellel hooajal mures, ükskõik, mis juhtub," sõnas Zidane. "Me analüüsime [kaotust], aga me mängisime täna parema meeskonna vastu, kes mängis meist paremini. Nad olid meist paremad igas aspektis. Me peame sellega leppima. Elu on selline - peab leppima, et kõik ei lähe alati nii, nagu oled planeerinud."