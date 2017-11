Kahe Soome jäähokiklubi kaheksandikfinaali avamängus saatis edu kodujääl mänginud Jyväskylä meeskonda, kes alistas valitseva Soome meistri Tampere Tappara 3:1. Skoori avas avakolmandiku keskel Jyväskylä värske täiendus, slovakk Michel Miklik, kes mängis eile ühes ründekolmikus eestlase Robert Rooba ja Jyväskylä kogenud kapteni Juha-Pekka Hytöneniga.

"Ainus üks treening oli all ja ühiseid kogemusi vähe, siis selle pealt väga hästi toimis,"ütles Rooba ETV-le. "Lõime ju ka värava. See oli positiivne. Ka enda mäng, eks kindlasti muutus kolmikus muutis natuke ka meie rolli."

Rooba sõnul on Miklik puhtakujuline snaiper, kellega koos mängides tõusis tema vastutus kaitsetöös. "Eile püüdsin just sellele rohkem keskenduda ja tänane treenerite tagasiside oli see, et saime sellega väga hästi hakkama. Sellistes mängudes, kus niigi on meeskondadel väravavõimalusi vähe ja endal mingeid selgeid võimalusi ei olnud, ma selles mõttes ei kurda."

Rooba arvele jäi kaks pealeviset. Jyväskylä värava autorid olid Mikliku kõrval Antti Suomela ja Jani Tuppurainen.

"Väga kõrgetasemeline ja -tempoline mäng," jätkas Rooba. "Selliste mängude võitmine on suur asi. Oli tunda juba play-off'i hõngu. Tavalises hokis mängitakse play-off'i alles kevadel, nii et huvitav kogemus. Ei olnud selles mõttes küsimust, et minu arust olime väljakul parem meeskond."

Kaheksandikfinaali korduskohtumine peetakse järgmisel teisipäeval Tamperes.