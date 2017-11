Saaremaa alistas liidrite duellis Pärnu

Eelmisel aastal ülekaalukalt iluvõimemises Eesti meistriks kroonitud Janika Vartlaan hakkab esindama Ukraina koondist. Seejuures alles hiljuti levisid jutud, et neiu soovib võistelda hoopis Venemaa lipu all.

Peatreener Avo Keel ütles kohtumise eel, et liigset enesekindlust meeskond ei tunne, sest eelmise vastase Tartuga pusiti karikavõistluste veerandfinaalis viis rasket geimi. Ka Saaremaa vastu ei tahtnud asjad kohe alguses kuidagi õnnestuda, Edvinas Vaškelis, Kevin Saar ja Taavet Leppik said avageimis tõsteid vastavalt 10, 8 ja 6, ent kolme peale koguti punkte vaid 3. Kogu meeskonna rünnakuprotsent oli avageimis 18,5, vastuvõtt 41,2%. Saaremaa realiseeris esimeses geimis rünnakuid 44,8-protsendiliselt, vastuvõtt oli 53%, vahendab Volley.ee .

Credit24 Meistriliigas läksid kolmapäeval vastamisi liiga liidermeeskonnad Pärnu Võrkpalliklubi ja Saaremaa Võrkpalliklubi, kes seni olid tunnistanud vaid võite. Kodupubliku ees mänginud Saaremaa ei andnud Pärnule mingit võimalust ja võttis kindla 3:0 (25:19; 25:21; 25:16)võidu. Ainsana liigas kaotuseta jätkaval Saaremaal on nüüd liigatabelis kirjas 18 punkti, Pärnul samuti 18, ent neil on mäng rohkem peetud.

