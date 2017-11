Kõikides geimides lahingu andnud Teppani klubi kaotas Itaalias 0:3

Eelmisel aastal ülekaalukalt iluvõimemises Eesti meistriks kroonitud Janika Vartlaan hakkab esindama Ukraina koondist. Seejuures alles hiljuti levisid jutud, et neiu soovib võistelda hoopis Venemaa lipu all.

Trentino on alustanud nüüd hooaega kahe võidu ja kolme kaotusega ning liigatabelis hoitakse seitsme punktiga kuuendat positsiooni. Kaksikvõim on 15 punkti kogunud Perugial ja Modenal.

