Saalihoki Eesti meister osaleb Läti meistrivõistlustel

Mullu meeste saalihoki Eesti meistrivõistlustel võidutsenud Eesti Maaülikooli Spordiklubi pani selleks aastaks kokku kombinatsiooni kogenud välismängijatest ning oma spordikooli kasvandikest. Valitsev Eesti meister on oma tegevust laiendanud ja lisaks kodusele liigale võetakse tänavu osa ka Läti meistrivõistlustest. Rahvusvahelist karastust on saadud mitme võistluse kaudu.

"Meistritiitel oli väga kaua oodatud, sest aasta enne seda me ju tegelikult Sakule kaotasime. Tegelikult väljund oli meil mõttes enne kui play-off'idesse saime - et plaanime oma taset tõsta ja hakata mängima Lätis," sõnas EMÜ SK juhataja Karl Ird Vikerraadiole.

"Seda eelkõige sellepärast, et saada tugevamaid ja rohkem mänge, et noored saaksid areneda. Meil on spordikoolist üsna palju noori peale tulemas. Nad on üsna perspektiivikad. Kuna saalihoki kants on koondunud Tallinna poole, siis meie koos Jõgevaga oleme Lõuna-Eestis ainsad, kes tugevamalt seda arendavad."

Läti meistriliigas osalemine pole Eesti saalihokis midagi täiesti uut, sest lõunanaabrite liigas on aastaid tagasi osalenud ka Jõgeva Tähe. Kui Eesti meistrivõistlustel lööb kaasa viis klubi, siis Lätis osaleb tänavu koos EMÜ esindusega 12 meeskonda. Populaarsest liigast tehakse ka regulaarseid ülekandeid. Tartlased on senisest üheksast kohtumisest võitnud neli. Ird tunnistab, et Jõgeva kunagisest kogemusest on Maaülikool omajagu eeskuju võtnud.

"Läti liiga on väga palju kiirem kui Eesti oma," võrdles Ird. "Kuna see on Lätis populaarsem, siis on sealsed noored tehnilised ja teise mängustiiliga. See on pigem arengu mõttes meile hea. Meie võistkonnas olevad mängijad harjuvad selle tempoga ära ja see annab võib-olla eelise kevadisteks play-off'ideks."

"Meil on seis Lätis üsna hea. Alguses olime võib-olla skeptilisemad - et see võitude-kaotuste suhe ei hakka olema 50-50. Praegu üllatuslikult isegi rahul."

EMÜ osales tänavu sügisel ka tugevuselt Euroopa viiendas eurosarjas, kus saadi kolmas koht. "Vaieldamatult on Skandinaavias tugevamad võistkonnad ja seal on populaarsus hea. Nii vanemad kui ka nooremad said nuusutada rahvusvahelise turniiri hõngu. Seda oli näha teatud mängudes, kus sõna otseses mõttes käsi värises. Mida rohkem mänge edasi, seda kindlamaks nad muutusid ja mängupilt meile omasem."

"Tegelikult olid kõik võidetavad. Näiteks Läti Valmiera ise, kui mängis eelmise aasta võitjaga ja lõpuks kogu turniiri võitjaga, siis oma tasemelt on neil väga suur tasemevahe, aga Valmiera suutis nad murda. Tundub, et Baltikumi saalihokitase on järgi jõudmas skandinaavlastele," lausus EMÜ spordiklubi juhataja.

Ird nõustub, et väga palju kokkupuuteid Eesti klubidel Euroopaga ei ole. "Pigem nõus ja teatud mõttes on paigalseis. Aga tänu sellele, et me Lätti läksime - ja loodan, et meie mängustiil ka muutub -, toome värskust ka Eesti meistrivõistlustele. See on pigem hea ka teiste klubide arengule."

Nii meeste kui ka naiste meistrivõistluste süsteemis toimus tänavusel hooajal oluline areng ning esikoht ei selgu enam finaalseerias, vaid ühemängulises superfinaalis. Praeguseks on selge, et nii meeste meistri- kui ka Esiliiga, samuti naiste meistriliiga võitja selgub 14. aprillil Kalevi Spordihallis.

Kodustest meeste meistrivõistlustest rääkides leiab Eesti Maaülikooli Spordiklubi juhata Ird, et meeskondade stiilid on küllaltki erinevad. Tiitlikaitsjat ta liiga suureks soosikuks ei pea.

"Loomulikult on meie huvi tiitlit kaitsta. See ei ole tegelikult kerge, sest mulle teadaolevalt on ka Saku väga tugeva võistkonna komplekteerinud. TTÜ-s on ka väga jõulised ja head mängijad. Spartas on väga palju noori, kes on teistsuguse mängustiili ja -pildiga. Ma pigem arvan, et võib kõike juhtuda. Arvan, et meid peetakse favoriidiks, aga ma pigem seda meil ei näe."