Elfyn Evans tahab tuleval aastal MM-tiitli eest heidelda

Eelmisel aastal ülekaalukalt iluvõimemises Eesti meistriks kroonitud Janika Vartlaan hakkab esindama Ukraina koondist. Seejuures alles hiljuti levisid jutud, et neiu soovib võistelda hoopis Venemaa lipu all.

"Nüüd tehti arve tasa. Rehvid töötasid hästi, aga samal ajal pidid nad endiselt autoga sõitma," sõnas Ogier. "Ma võin kinnitada, et udu oli tõesti jube ja tulla läbi sellise ralli, kus kõike võib juhtuda isegi valesid liigutusi tegemata, on see järgmist aastat silmas pidades tõeline saavutus. Hästi tehtud."

Eelmisel nädalalõpul karjääri esimese MM-ralli võitnud Elfyn Evansi isu on süües kasvanud ja järgmiseks hooajaks on ta endale seadnud juba eesmärgiks maailmameistritiitli.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel