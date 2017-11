Selgus Soome jalgpallikoondise koosseis mänguks Eestiga

Legendaarne USA mäesuusataja Bode Miller teatas, et tema sportlaskarjäär on nüüdseks küll juba ametlikult lõppenud ning profitasemel teda mäest alla tuhisemas enam ei näe.

Võistkonna ohtlikemaks ründajateks on kindlasti Taanis Brøndbys mängiv Teemu Pukki ja Bayer Leverkuseni edurivimees Joel Pohjanpalo. Nimekirjas olevates mängijates on enim kohtumisi (61) lisaks Pukkile kirja saanud ka kogenud kaitsja Niklas Moisander ja poolkaitsja Kasper Hämäläinen. Võistkonnas on nimekaid mängijaid kohalikest tippklubidest, aga ka tuntud võistkondadest välismaal.

