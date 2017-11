Nadalist saab vanim hooaja esireketina lõpetav meestennisist

Nadalile on see neljas kord aasta esireketina lõpetada, varasemalt oli ta hooaja lõpus edetabeli tipus 2008., 2010. ja 2013. aastal.

Nadal tõusis tänavu 21. augustil avaldatud edetabelis enam kui kolmeaastase vaheaja järel taas esikohale ning on sel positsioonil kogu sügise püsinud. Vaid Roger Federeril oli võimalus Nadal troonilt tõugata, kuid kuna Federer loobus tervisele viidates Pariisi Mastersist, tagas võit Chungi üle, et Nadal lõpetab aasta maailma esireketina.

