Ujujast suusatajaks hakanud Kardo Ploomipuu: tahaks midagi uut proovida

Kardo Ploomipuu, suure üllatusena valmistud taliparaolümpiaks suusatajana... kust selline üllatav otsus tuli?

See otsus tuli eelmise aasta suve paiku. Vaatasin teisi võimalusi ja leidsin, et kilomeeter klassikasuusasprinti oli täiesti teostatav. Läksime detsembris Soome klassifitseeruma. Sain klassi kätte!

Oled aasta otsa salamisi seda mõtet endas hoidnud, et nüüd avalikkusele see välja tuua?

Väike mõte oli juba peale Londonit, aga siis tahtsin ikka rohkem ujuda. Aga nüüd peale Riot tahaks midagi uut proovida.

Kui palju oled elu jooksul ja nüüd viimasel ajal suusatanud?

Suusad sain alla... täpselt peaks vanemate käest küsima, aga kuskil seitsmeaastaselt. Mulle meeldis väga sõpradega koos ja metsade vahel sõita. 12-13-aastaselt käisime ka esimest korda Slovakkias mäesuusatamas. See meeldis mulle samamoodi. Naudin nii talve kui suve - mõlemat!

Olümpiani on jäänud sada päeva. Kuidas nüüd valmistud? Ühe kilomeetri jaoks väga palju kilomeetreid pole vaja koguda, aga enesekindlust ja kiirust kindlasti.

Pean detsembri alguses minema Mehhikosse ujumise MM-ile. Kuna toimus maavärin ja see lükkus edasi, siis natuke lööb treeninguid paigast ära, aga detsembri lõpus lähen Austriasse laagrisse ja jaanuaris olen samamoodi mingi aeg Austrias laagris. Veebruaris otsustame, kas Saksamaale või kuhugi testivõistlusele minna.

Mida see testivõistlus peaks näitama? Kas oled olümpiavalmis või veel konkureerid kellegiga?

Ma tahaks lihtsalt selle kõik läbi mängida. Meil on samamoodi nagu tavasuusatajatelgi eelsõit, veerandfinaale vist ei ole, meil on poolfinaal ja siis finaal. Kolm sõitu. Aga kuidas need ajavahed ja palju puhata saan - tahakski kõik selle enne olümpiat läbi mängida. Siis teab paremini, kuidas valmistuda.

Kui palju ideaalis võistlusi suusatamises enne olümpiat oleks?

Ei oska öelda (naerab).

Kuidas suusavarustusega on ja kindlasti peab jala jaoks midagi spetsiifilist ka olema. Mida see tähendab?

Kepid ja riietus on nagu tavaliselt, aga parema jala suusasaabas võib olla teisest natuke erinev. Muidu ülejäänud on kõik sama.

Varustus on sul olemas ja kõigega saab hästi sõita?

Jah!

Kui heas vormis praegu oled, sest MM ujumises lükkus edasi? Peaaegu kuu aega tagasi oleksid pidanud end realiseerima ja nüüd pead vormi veel novembri lõpuni hoidma.

Eks ta natuke on tagasilööke saanud, aga eks vaatab. Loodame kõige paremat. Kuna see toimub 1968. aasta olümpiamängude basseinis, siis esiteks ta on umbes 2800 meetri kõrgusel ja päris kaugel meist. Ajavahe on ka suur. Eks paistab, kuidas aklimatiseerumine ja kuidas mäestikuga lood on. Ei oska veel midagi ette kujutada.

Kindlasti medalist unistad. Et sellega uuel hooajal startida.

Eks paistab.

Alaliidu president ütles, et pole kahtlust, et võidad paraolümpial medali. Millel põhineb selline suur enesekindlus?

Seda ma ei oska öelda. Seda peate tema käest küsima (naerab).

On sul üldse õrna aimu, kui palju sinu klassis konkurente on?

Meil on kolm erinevat kategooriat: kõigepealt istumissuusatamine, füüsilised puuded, nägemispuuded. Mina olen füüsilise puudega ja seal on eraldi klassid: käeamputatsioon ja jalaamputatsioonide või vigastustega. Arvan, et kuni 20 võistlejat on eraldi klassides. Võib-olla vähem, võib-olla rohkem. Eks seda näeb PyeongChangis.

Kui ujumises on sinu treener Õnne Pollisinski, siis kes sind suusatamises juhendab? Milline see sinu määrdetiim on?

Treenereid... võtan igalt poolt, kus informatsiooni on. Nii sõbrad, tuttavad ja olen ka rääkinud juba eelmisel aastal Levandiga. Olen rääkinud päris paljude inimestega. Määrdetiimist... kui väga vaja, saame Soomelt abi. Kui ei ole vaja, katsume ise hakkama saada.

Esialgu veel kõvasti kuu aega ujumist ning siis suusatamine ja olümpia.

Meil on õnneks 9. märts avamine. On natuke rohkem aega kui tavasportlastel. Tänu sellele saab pikemalt ettevalmistusi teha.