Autosport: M-Sport leidis Tänakule asendaja

Kuigi ametlikult ei ole M-Sport Evansi palkamist kinnitanud, avalikustatakse see Autospordi hinnangul pärast seda, kui paika saab Sebastien Ogier' tulevik. Kuuldavasti on ka prantslane lähedal võistkonnas jätkamisele.

"Me teeme kõik mis võimalik, et ta meil jätkaks. Olen seda korduvalt öelnud ja see on täiesti tõsi," sõnas Wilson. "Otsime iga võimalust."

"Ta teab, mis ambitsioon ja võimalused sel meeskonnal on ja mida me edasiliikumiseks plaanime," jätkas M-Spordi boss. "Meil on olnud tänavu uskumatu aasta ja tahame 2018. aastal sellest kohast edasi liikuda."

Ogier' järel ootav Evans ise pole midagi 2018. aasta kohta kinnitanud. "Midagi pole veel järgmiseks aastaks kindel. Ootame ja vaatame, mida lähinädalad toovad," kommenteeris äsjane Walesi ralli võitja. Tema praeguse tiimi DMACK-i tuleviku kohal ripub küsimärk.

Evansi jätkamine tiimis peaks Ogier' otsusest sõltumata kindel, aga kui maailmameister peaks tippspordiga lõpetama või minema näiteks Citroeni võistkonda - mis muutub igal hetkel ebatõenäolisemaks -, siis suureneb M-Spordis kindlasti ka soomlase Teemu Sunineni roll.