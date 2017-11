Norra maakond pürgib 2026. aasta taliolümpia korraldajaks

"Tahame taliolümpiamängude formaati põhjalikult muuta. Suutsime seitsme aastaga ehitada valmis Gaustabaneni (Gaustatoppeni mäest läbi sõitev mägivagun, mis valmis 1959. aastal – toim), seetõttu usun, et saame hakkama ka olümpiamängude korraldamisega üheksa aastaga," ütles Telemarki maakonda kuuluva Notoddeni linna spordinõukogu juht Jonny Pettersen NRK-le.

Telemarki taotlust juhivad kahe linna – Tinni ja Notoddeni – spordinõukogud. "Telemarkil on pikaaegne suusatraditsioon ja see nimi – Telemark – on suusamaailmas tuntud," rääkis Pettersen. "Tahame tuua taliolümpiamängud tagasi nende juurte juurde. Keskendume säästvale arengule, pidades silmas ÜRO kliimamuutuste konventsiooni, kasutame tehnoloogiaid, mis ei saasta keskkonda."

Telemarki maakonnast on pärit Sondre Norheim, keda peetakse kaasaegse suusaspordi esiisaks. Norheim ühendas murdmaasuusatamise hüppamisega ja slaalomiga ning viis maailma norrakeelsed sõnad nagu ski – suusatamine – ja slalåm – slaalom. Lisaks disainis ta Telemarki suusad, mis olid praegu kasutatavate suuskade prototüübid.

Telemarki programm erineb enda kontseptsiooni poolest teistest. "Teame, et olümpiamängud pole odavad, aga mõtleme ka nende pärandi peale. Loodame rahastamise osas täielikult riigile, aga samas tahaksime ka erainvestoreid kaasata," ütles Pettersen. "Me pole veel täpseid arvutusi teinud, aga Oslo (võtsid tagasi enda kandideerimisavalduse 2022. aasta olümpiaks – toim) puhul oli see summa 22 miljardit krooni (2,3 miljardit eurot)."

Plaani kohaselt toimuksid olümpiamängud peamiselt Notoddeni ja Rjukani lähistel. "Me pole veel kaalunud ühtegi konkreetset asukohta, kuna tahame kaasata kogu piirkonda," selgitas Pettersen. "Meil on lubatud suurelt mõelda. Näiteks pealinnast Oslost, kus elab 1,5 miljonit inimest, jõuab Notoddenisse poolteise tunniga."

Järgmisena on plaanis viia läbi uuring, kui tõenäoline ja võimalik oleks olümpiamängude korraldamine Telemarkis. "Vaatame üle, milliseid olemasolevaid ehitisi saaks kasutada," ütles Pettersen. "Aga me unistame maailma kõige imelisemast mäesuusanõlvast – tahaksime, et see algaks Gaustatoppenil (1883 km kõrgune mägi, mille tipust näeb kuuendikku Norrast – toim)."

Lisaks Telemarkile on Norrast 2026. aasta olümpia vastu huvi näidanud ka 1994. aasta olümpialinn Lillehammer. Veel on korraldamissoovist rääkinud Jaapani linn Sapporo, Kasahstani suurim linn Almatõ, Šveitsi linn Sion, Türgi linn Erzurum, Kanada linn Calgary ning 2002. aasta olümpialinn Salt Lake City (USA).