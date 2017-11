32-aastane Klavan tegi sellega Eesti jalgpalliajalugu, kuna temast sai esimene Eesti mees, kes Meistrite liiga alagrupifaasis algrivistusse pääsenud. Varem oli tal kirjas kaheksa minutit 2009. aasta mängus oma tollase klubi AZ Alkmaari eest. Nüüd tuli 90 minutit lisaks.

Liverpooli jaoks kulges esimene poolaeg raskelt, sest Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino ja Emre Can jätsid head šansid kasutamata ning poolkaitsja Georginio Wijnaldum pidi juba veerand tunni möödudes väljakult vigastusega lahkuma.

Pärast pausi kulus aga vaid neli minutit, kui Mohamed Salah kodumeeskonna skoori avas ja kuigi James Milner eksis mõni hetk hiljem 11 meetri karistuslöögil, andis ta 64. minutil hea söödu Canile, kes lõi 2:0. Kolmanda väravani jõudis viimasel minutil vahetusmees Daniel Sturridge.

Teises sama alagrupi kohtumises alistas Sevilla kodus Moskva Spartaki 2:1 (30. Clement Lenglet, 59. Ever Banega - 78. Ze Luis) ja tõusis tabelis seitsme punktiga teiseks. Juhib Liverpool kaheksaga, Spartakil on viis punkti ja Mariboril üks punkt.

Teiste alagruppide peale juhtus vast suurim üllatus Londonis, kus Tottenham Hotspur läks karikakaitsja Madridi Reali vastu 3:0 juhtima ja võitis lõpuks 3:1 (27., 56. Dele Alli, 65. Christian Eriksen - 80. Cristiano Ronaldo).

Manchester City sai võõrsil jagu Napolist 4:2 (34. Nicolas Otamendi, 48. John Stones, 69. Sergio Agüero, 90+2. Raheem Sterling - 21. Lorenzo Insigne, 62. pen Jorginho).

Mõlemad Inglismaa klubid on taganud koha ka 16 seas.



Tulemused ja tabeliseisud:

E-alagrupp

Sevilla - Moskva Spartak 2:1

Liverpool - Maribor 3:0

Liverpool 8, Sevilla 7, Moskva Spartak 5, Maribor 1

F-alagrupp

Napoli - Manchester City 2:4

Donetski Šahtar - Feyenoord 3:1

Manchester City 12, Donetski Šahtar 9, Napoli 3, Feyenoord 0

G-alagrupp

Besiktas - Monaco 1:1

Porto - RB Leipzig 3:1

Besiktas 10, Porto 6, RB Leipzig 4, Monaco 2

H-alagrupp

Dortmundi Borussia - APOEL 1:1

Tottenham Hotspur - Madridi Real 3:1

Tottenham Hotspur 10, Madridi Real 7, Dortmundi Borussia 2, APOEL 2

Enne mängu:

UEFA ametlikul kodulehel on tsiteeritud Liverpooli spordiajakirjanikku Matthew Howarthi, kelle arvates on tõenäoline, et eestlane Liverpooli keskkaitses koha sisse võtab: "Osad Liverpooli fännid on arvamusel, et 20-aastane paremkaitsja Joe Gomez peaks keskkaitses alustama, kuid laiemalt on levinud arvamus, et Eesti koondislane Klavan asub koos Joel Matipiga Anfieldil oma meeskonna kaitse südamesse."

Seda väidet toetavad ka kahe suurajalehe Guardiani ja Daily Telegraphi ennustused, kus just selline kaitsepaar on Liverpooli eeldatavas algrivistuses kirja pandud. Ametlikult pole Liverpooli peatreener Jürgen Klopp veel midagi kinnitanud ega ümber lükanud.

Kuigi kaks nädalat tagasi rappis Inglismaa klubi Maribori võõrsil koguni 7:0, siis on eeldatava favoriidi ridadest mitmel häälel kutsutud meeskonda valvsust säilitama ning mitte Sloveenia meeskonda alahindama.

Pärast suurt võitu Maribori üle on Liverpool mänginud vastuoluliselt, kui 1:4 kaotati Tottenhamile ning 3:0 võideti Huddersfieldi. Maribor tuleb mängule kahe koduses liigas saadud 1:0 võidu pealt.

Kolme vooru järel on Liverpoolil ja venelaste Moskva Spartakil tabelis 5 punkti, hispaanlaste Sevilla on teeninud 4 ja Maribor ühe punkti.