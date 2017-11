Ühtlasi teeb Joel Matipi kõrval keskkaitses koha sisse võttev Klavan sellega Eesti jalgpalliajalugu, sest kunagi varem pole Meistrite liiga alagrifaasis ükski eestlane algkoosseisu pääsenud.

Äsja 32-aastaseks saanud keskkaitsja käis alagrupifaasis väljakul hooajal 2009/2010 Hollandi klubi AZ Alkmaari rivistuses, kuid sekkus siis vaid ühes mängus kaheksaks minutiks vahetusest.

Enne mängu:

UEFA ametlikul kodulehel on tsiteeritud Liverpooli spordiajakirjanikku Matthew Howarthi, kelle arvates on tõenäoline, et eestlane Liverpooli keskkaitses koha sisse võtab: "Osad Liverpooli fännid on arvamusel, et 20-aastane paremkaitsja Joe Gomez peaks keskkaitses alustama, kuid laiemalt on levinud arvamus, et Eesti koondislane Klavan asub koos Joel Matipiga Anfieldil oma meeskonna kaitse südamesse."

Seda väidet toetavad ka kahe suurajalehe Guardiani ja Daily Telegraphi ennustused, kus just selline kaitsepaar on Liverpooli eeldatavas algrivistuses kirja pandud. Ametlikult pole Liverpooli peatreener Jürgen Klopp veel midagi kinnitanud ega ümber lükanud.

Kuigi kaks nädalat tagasi rappis Inglismaa klubi Maribori võõrsil koguni 7:0, siis on eeldatava favoriidi ridadest mitmel häälel kutsutud meeskonda valvsust säilitama ning mitte Sloveenia meeskonda alahindama.

Pärast suurt võitu Maribori üle on Liverpool mänginud vastuoluliselt, kui 1:4 kaotati Tottenhamile ning 3:0 võideti Huddersfieldi. Maribor tuleb mängule kahe koduses liigas saadud 1:0 võidu pealt.

Kolme vooru järel on Liverpoolil ja venelaste Moskva Spartakil tabelis 5 punkti, hispaanlaste Sevilla on teeninud 4 ja Maribor ühe punkti.