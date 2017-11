Rootslased lisaksid 100 m murdmaasprindi taliolümpiakavva

"100 m on ekstreemsprint ja minu arvates on see lahe," ütles 2014. aasta Sotši olümpial nii tava- kui paarissprindis pronksi võitnud rootslane Emil Jönsson NRK-le. "Sellel alal oleks rohkematel riikidel võiduvõimalus, lisaks on see publikusõbralikum."

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) hakkab maikuus arutama, milliseid muudatusi tuleks murdmaasuusatamise programmis teha ning pole sugugi välistatud, et lühike sprint võetaksegi võistluskavva.

"Seda on põnev vaadata ja ka ise võistelda," arvas rootslanna Anna Dyvik, kes võitis tänavu U-23 MM-il kaks kuldmedalit, neist ühe sprindis.

Paljud on aga 100 m sprinti üsna skeptiliselt suhtunud, eriti kuna tõenäoliselt poleks tegemist pelgalt lauge 100 m läbimisega, vaid sellel lühikesel distantsil oleks ka paar väikest hüpet. "See kõlab väga lõbusalt," muheles 22-aastane Dyvik. "Minule see meeldiks, aga ilmselt vanematele sportlastele eriti mitte."

Nii Jönsson kui Dyvik nõustusid, et isegi kui 100 m sprinti võistluskavva ei võeta, tuleb siiski murdmaasuusatamises midagi muuta, et alale uut hingamist anda. "Põnevust võiks rohkem olla," nentis Dyvik. "Meie spordiala on üsna väike, mulle meeldiks, kui saaksime sellele laiema kandepinna. Pealegi, 100 m sprindi jaoks pole nii palju lund vaja kui muidu, seega see oleks tulevikuala."

"Sprint on aastaid olnud üsna ühesuguste reeglitega. Muidugi ei pea kõike täielikult muutma, aga näiteks teatesõit ja sprint võiksid olla lühemad. Aga hüpet ma rajale ei tahaks," sõnas Jönsson.

Kolmekordse olümpiavõitja, neljal korral MK-sarja üldarvestuses esikoha saanud Šveitsi suusataja Dario Cologna endine treener, Norra Rahvusringhäälingus murdmaasuusaeksperdina töötav Fredrik Aukland aga sellisest lühikesest sprindist vaimustuses ei ole ning ta ei usu, et see nii pea olümpia, maailmameistrivõistluste või MK-sarja kavva jõuaks. "Seda võib olla lõbus vaadata, aga tuleb mõelda ka muudele asjadele. Murdmaasuusatamine on eelkõige vastupidavusala, seetõttu ma ei usu, et sellist sprinti tiitlivõistlustel lähiajal näeme," lausus Aukland. "Aastaid on räägitud, et murdmaasuusatamine vajab muutusi ja Norra on selles valdkonnas teada-tuntud konservatiiv, aga ka meie peame leppima, et ala tuleb püsimajäämiseks arendada, seega kunagi võib selline sprint siiski tulla."

Eestis on Tartus korraldatud 100 m sprindi show-võistlusi.