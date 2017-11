Teenekas USA mäesuusataja tõmbas ametlikult karjäärile joone alla

Oma ainsa olümpiavõidu teenis ta 2010. aastal Vancouveris alpikahevõistluses, lisaks on tal ka kolm olümpiahõbedat ja kaks pronksi. MM-tiitleid on ameeriklase nimel neli.

33 MK-etapi võiduga on Miller ajaloos edukuselt hetkel 8. mees ning ta on üks vähestest, kes suutnud etapi võita kõigis viies distsipliinis - suurslaalomis üheksa, kiirlaskumises kaheksa, alpikahevõistluses kuus ning slaalomis ja ülisuurslaalomis kummaski viis.

Legendaarne USA mäesuusataja Bode Miller teatas, et tema sportlaskarjäär on nüüdseks küll juba ametlikult lõppenud ning profitasemel teda mäest alla tuhisemas enam ei näe.

