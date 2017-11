Põlva Servitil ja HC Kehral on koduliigas ees võõrsilmängud

Juba täna õhtul sõidab tiitlikaitsja ja tabeliliider Põlva Serviti külla Aruküla/Audentesele. Põlvalased tunnistavad kodustes sarjades sel hooajal seni vaid võite, olles koos mulluse finaalseeria ja kahe karikamänguga võitnud üheksa kohtumist järjest.

Noorel Aruküla/Audentese tiimil ees rasked mängud

Aruküla/Audentes kirjutas eelmises voorus tabelisse esimese punkti, mängides 31:31 viiki SK Tapaga. Nädal varem käisid Martin Noodla noored hoolealused Põlvas, kus Serviti reservmeeskonnale Coopile napilt 25:26 alla vandusid. Aruküla/Audentesel on lisaks tänasele mõõduvõtule Eesti meistriga pühapäeval ees karikamäng HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga.

Neljapäevase mängudeseeria avavad Kalevi spordihallis HC Tallinn ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Võõrustajate peatreener Jüri Lepp treenis teadupärast aastaid kehralasi ja viis neid mitmete erinevate tiitlivõitudeni. Kehral on meistriliigas kolm võitu järjest, samas kui HC Tallinn sai eelmises voorus tänavuse hooaja rekordilise – 24-väravalise – kaotuse Servitilt.

Põlvas võõrustab Coop neljapäeval SK Tapat, kes eelmises voorus tänu viimastel sekunditel saavutatud väravale Aruküla/Audentese vastu hooaja esimese punkti sai. Meistriliiga uustulnuk Coopil on tabelis juba kaks võitu ja 5. voorus pusiti kõvastu vastu Viljandilegi, kaotades vaid kolme väravaga.

Viljandi HC loodab Meistrite liiga kogemusega mängijat tutvustada

Esmakordselt kohtuvad sel hooajal mullu Eesti meistrivõistlustel kolmandale-neljandale kohale mänginud HC Viimsi/Tööriistamarket ja Viljandi HC. Pronksiseeria võitis kevadel mängudega 2:0 Viljandi, aga toona võõrsil saadud võit oli kogu hooaja ainus – kolmes Viimsis peetud põhiturniirimängus jäid peale tööriistamarketlased.

Mulgid peavad kolme päeva sees juba teise kohtumise, sest alles teisipäeva õhtul teeniti pilet Eesti karikavõistluste finaalnelikusse. Võõrsil alistati Tartu Ülikool 30:29 ja kahe mängu kokkuvõttes 58:53. "Ma ei usu, et tihe graafik füüsiliselt probleemne on, oleme ju juba aastaid harjunud Balti liigaski kaks kohtumist kahe päevaga pidama," arvas Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Karikasarjas on edasipääs esmatähtis ja nii oli napil võidul isegi emotsionaalselt positiivne mõju," sõnas eelmisel nädalal kannakõõluse rebestanud Koks. "Öeldakse ju, et parem kehva mänguga võita kui hea mänguga kaotada. Nüüd on vastas viimaste aastate kõva konkurent, aga statistika on selleks, et seda muuta. Ei päevad ega hooajad ole vennad."

Viljandi HC loodab neljapäevaseks mänguks registreerida ühe põneva uustulnuka. "Jõudsime kokkuleppele Minski Dinamo eest Meistrite liigaski esinenud paremääre Andrei Hapaliga. Vasakukäeline 25aastane valgevenelane toob meile nii kogemust, huvitavat viskearsenali kui jooksujõudu. Mitmes mõttes Ott Variku tüüpi mängija," kirjeldas Koks uut värvatut, kes mullu teenis leiba tugevas Makedoonia klubis RK Eurofarm Rabotnik.

Pinnonen: loodame, et Otsal pole sama hea päev kui koondisemängus

Viimsilased kaotasid viimased kaks liigamängu, sest nii Serviti kui Kehra panid oma paremuse maksma. "Loomulikult tahaks kaotustejada peatada ning mullust põhiturniiri koduvõitude traditsiooni jätkata, aga kas õnnestub, seda näeme neljapäeva õhtul," sõnas HC Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Ain Pinnonen.

"Viljandi oli siin karikasarjas raskustes Tartu Ülikooliga, aga samamoodi oli meil probleeme Põlva/Arcwoodiga," vihjas Pinnonen, et esiiiiga tipud võiks vabalt meistriliigas hakkama saada. "Vastas on vahetu konkurent, mis teeb kohtumiseks valmistumise isegi lihtsamaks, sest mängijad kindlasti suudavad end psühholoogiliselt paremini valmis panna."

Pinnonen tunnistas lihtsat tõde, et väravavahi ülemängimine on käsipallis oluline. "Ja vastaste väravasuul on Rasmus Ots, kes bosnialaste vastu tegi väga hea mängu. Nüüd peavad meie poisid teda üle kavaldama, nii et loodame, et homme Rasmusel nii hea päev pole," lõpetas Pinnonen.

Eesti meistriliiga 6. voor:

01.11 19:00 Aruküla/Audentes – Põlva Serviti

02.11 18:45 HC Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

02.11 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – Viljandi HC

02.11 19:00 Põlva Coop – SK Tapa