Ennustus: olümpia medalitabeli tipus troonivad Saksamaa ja Norra

Analüütikafirma Gracenote Sports peab virtuaalset medalitabelit, mida uuendatakse igal kuul. Kuigi praegu pole veel kindlalt teada, kas Venemaa sportlased ikka pääsevad PyeongChangi võistlema, on Gracenote’i medalitabel koostatud arvestusega, et kogu Venemaa koondis saab võistelda. Rahvusvaheline Olümpiakomitee loodab dopingusüüdistuste küüsis vaevleva Venemaa olümpial osalemise kohta otsuse teha detsembris.

Gracenote Sportsi peaanalüütik Simon Gleave ennustab, et nii kuldade kui medalite koguarvestuses on PyeongChangis edukaim Saksamaa – neile prognoositakse 14 kuldmedalit ja ühtekokku 35 medalit. Norrale ennustatakse 32 medalit, neist 12 kuldset ning neile järgneb USA kümne kuldmedali ja ühtekokku 29 medaliga.

Kuldmedalite poolest mahuvad esikümnesse veel Prantsusmaa (9 kulda), Austria (7), Lõuna-Korea (7), Holland (6), Venemaa (6), Hiina (6) ja Kanada (5 kulda).

Juhul kui Venemaa sportlaseid aga ei lubata PyeongChangis võistlema, ennustab Gleave, et nende kuus kuldmedalit jaguneksid järgmiselt: kaks Hollandile, üks Kanadale, üks Saksamaale, üks Jaapanile ja üks Norrale.

Gracenote ennustab, et ühtekokku on medaliriike rekordilised 29, senine tippmark on 26 medaliriiki. Eesti ainsaks medalilootuseks peetakse freestyle suusataja Kelly Sildarut, kes aga kahjuks vigastuse tõttu võistelda ei saa. Balti riikidest ennustatakse suurimat edu Lätile, kellele prognoositakse üht kulda ja üht hõbedat. Kullavõitu ennustatakse kelgutaja Martins Dukursile, hõbedat prognoositakse neljabobile.

Saksamaa ennustused:

Viimati oli Saksamaa taliolümpial medalitabeli tipus 2006. aastal. Ennustatavad 35 medalit poleks aga sakslaste rekord – nende parim olümpia oli 2002. aastal Salt Lake Citys, kui võideti 36 medalit. Kuldmedaleid on seni aga ühtedelt mängudelt võidetud 12, nii Salt Lake Citys kui 1998. aastal Naganos. Seega kui nüüd võidetaks prognoositud 14 kulda, oleks tegemist rekordiga.

Olümpiamängude suureks staariks peaks tõusma Saksamaa laskesuusataja Laura Dahlmeier, kellele ennustatakse kuut medalit – viit kulda ja ühte hõbedat. Ennustuse kohaselt triumfeerib Dahlmeier jälitussõidus, ühisstardiga sõidus, tavadistantsil, teatesõidus ja segateatesõidus ning võtab sprindis hõbeda.

Kaht kuldmedalit prognoositakse bobikelgutaja Francesco Friedrichile ning kelgutajatele Tatjana Füfnerile, Toni Eggertile ja Sascha Benekenile.

Ole Einar Bjørndalen Autor: Reuters/Scanpix

Norra ennustused:

Norrale prognoositakse 34 medalit, mis on enam kui 2014. aastal Sotšis võidetud 26 medalit.

Suurimaks medalialaks peetakse loomulikult murdmaasuusatamist, kust peaks tulema koguni 20 medalit. Nii Petter Northugile, Marit Bjørgenile kui Martin Johnsrud Sundbyle ennustatakse nelja medalit, seejuures Sundbyle kolme kuldmedalit.

Edu ennustatakse ka jaanuari lõpus 44-aastaseks saavale laskesuusatamise ja üldse taliolümpiamängude elavale legendile Ole Einar Bjørndalenile, kellele PyeongChang oleks karjääri seitsmes olümpia. Kui Bjørndalen jõuab Koreas pjedestaalile, on see tema jaoks kuues olümpia, kust ta on medali võitnud. 2014. aastal Sotšis võitis ta kulla nii sprindis kui segateatesõidus. Koreas hinnatakse tema parimateks võimalusteks medalile jõuda meeste teatesõitu, 15 km ühisstardiga sõitu, kus ta võitis 2016. aasta MM-il pronksi ning meeste jälitussõitu, kus ta võitis pronksi tänavusel MM-il. Bjørndaleni 13 olümpiamedalit on juba rekord, aga kui ta suudaks PyeongChangis lisa teenida, jõuaks ta ühele pulgale Itaalia kelgutaja Armin Zöggeleriga, kes suutis kuuel erineval olümpial medali võita.

Tegelikult oleks rekord juba puhtalt see, kui Bjørndalen PyeongChangis võistlema tuleb. Siiani on ainsatena seitsmetel taliolümpiamängudel osalenud Venemaa kelgutaja Albert Demtšenko ja Jaapani suusahüppaja Noriaki Kasai.

USA ennustused:

2014. aasta Sotši olümpial võitsid ameeriklased 28 medalit, nüüd prognoositakse neile nelja rohkem. Ennustatavad kümme kuldmedalit oleks senise rekordi kordamine, nii palju esikohti saadi ka 2002. aasta kodusel olümpial.

USA koondise staar on ootuste kohaselt kiiruisutaja Heather Bergsma (neiupõlvenimega Richardson), kellele ennustatakse kaht kulda ja üht pronksi. Tema hollandlasest abikaasale Jorrit Bergsmale, kes on samuti kiiruisutaja, prognoositakse kolme medalit.

Mäesuusatajatele Lindsey Vonnile ja Mikaela Shriffinile ennustatakse kaht medalit, lumelaudur Julia Marinole prognoositakse kaht hõbemedalit.

Martin Fourcade Autor: Reuters/Scanpix

Prantsusmaa ennustused:

Prantsusmaale prognoositakse läbi aegade parimaid taliolümpiamänge 20 medaliga, millest üheksa on ennustuste kohaselt kuldsed. Prantsusmaa senine parim taliolümpia oli 2014. aastal Sotšis, kui võideti 15 medalit, nende hulgas neli kulda.

Prantsusmaa edu on aga suuresti ühe mehe õlgadel – laskesuusatamise viimaste aastate valitsejale Martin Fourcade’ile ennustatakse viis medalit: kuldmedalit sprindis, jälitussõidus, ühisstardist sõidus ja tavadistantsil ning hõbedat segateatesõidus.

Kui Fourcade suudab kõik viis medalit võita, tõuseb ta Prantsusmaa edukaimaks taliolümplaseks. Seni on vaid kaks prantslast suutnud ühtedelt taliolümpiamängudelt võita kolm medalit – 1968. aastal Jean-Claude Killy ja 2014. aastal Fourcade ise.

Laskesuusataja Marie Dorin Habert’ile ennustatakse nelja medalit – kaht hõbedat ja kaht pronksi.

Austria ennustused:

Austriale prognoositakse 15 medalit, mis on kaks vähem kui 2014. aastal Sotšis, kuid neist seitse peaksid olema kuldsed, viimati olid austerlased nii edukad 2006. aastal.

Mäesuusataja Marcel Hirscherile ennustatakse kolme kuldmedalit, suusahüppaja Stefan Kraftile kaht kuldmedalit ja üht pronksi ning lumelaudur Anna Gasserile üht kulda ja üht pronksi.

Lõuna-Korea ennustused:

Võõrustajamaale prognoositakse edu uisualadel – nii lühirajauisutamises kui kiiruisutamises. Ennustatavad seitse kuldmedalit oleks Lõuna-Korea läbi aegade parim kullasaak taliolümpial.

Kaht kuldmedalit prognoositakse nii Choi Min-jeongile kui Shim Suk-heele, kes on mõlemad lühirajauisutajad.

Hollandi ennustused:

2014. aastal oli hollandlastel läbi aegade suurim medalisaak taliolümpial – koju mindi 24 medaliga. PyeongChangist ennustatakse neile 19 medalit, mis oleks läbi aegade teine tulemus.

Koondise staariks peaks tõusma kiiruisutaja Sven Kramer, kellele ennustatakse kolme kuldmedalit. Kolme (või nelja, juhul kui ta osaleb võistkondlikus sõidus) medalit ennustatakse ka kiiruisutaja Jorrit Bergsmale, lisaks prognoositakse kolme medalit kiiruisutajatele Ireen Wüstile ja Kjeld Nuisile ning lühirajauisutajale Sjinkie Knegtile.

Jevgenia Medvedeva Autor: TASS/Scanpix

Venemaa ennustused:

Venemaale prognoositakse kümme medalit vähem kui kodustel olümpiamängudel Sotšis ehk ühtekokku 22 medalit, neist kuus kuldset.

Suurimat lootused on iluuisutaja Jevgenia Medvedeva, kellele ennustatakse kaht kuldmedalit (juhul kui ta võistkonnavõistlusesse kaasatakse), murdmaasuusataja Sergei Ustjugov, kellele prognoositakse üht kulda ja üht hõbedat ning kiiruisutaja Pavel Kuližnikov, kellele ennustatakse samuti üht kulda ja üht hõbedat.

Hiina ennustused:

Prognooside kohaselt peaks Hiina püstitama uue kuldmedalite rekordi – nende senine parim on 2010. aastal Vancouveris võidetud viis kulda, nüüd aga ennustatakse neile kuut esikohta. Ühtekokku ennustatakse Hiinale üheksat medalit, senine parim on 11 medalit (2006. aastal Torinos ja 2010. aastal Vancouveris).

Lühirajauisutajale Wu Dajingile prognoositakse kaht kuldmedalit, teisele lühirajauisutajale Fan Kexinile aga üht kulda ja üht hõbedat.

Kanada ennustused:

Kanadale ennustatakse PyeongChangist aga 28 medalit, mis on kaks enam kui 2010. aastal, kui olümpiamängud peeti Kanadas Vancouveris.

Enim medaleid prognoositakse lühirajauisutaja Marianne St-Gelais’le, kellele ennustatakse kaht hõbedat ja kaht pronksi.

Kolme medalit ennustatakse kiiruisutaja Ted Jan Bloemenile, kaht medalit nii lumelaudur Mark McMorrisele, curlingumängija Reid Carruthersile kui curlingumängija Joanne Courtneyle.