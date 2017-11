Sada päeva OM-ini: olümpiatuli jõudis Lõuna-Koreasse

Olümpiatuli süüdati olümpiamängude sünniriigis Kreekas eelmisel nädalal ning anti teisipäeval Ateena Panatenaia staadionil peetud pidulikult tseremoonial üle PyeongChangi olümpia korralduskomitee presidendile Lee Hee-beomile.

"See on meile suur au, et Lõuna-Korea saab teist korda olümpiamänge võõrustada," ütles Lee. "Olümpiatõrviku teekonna tunnuslauseks on "Laske kõigil särada", mis tähendab, et olümpiatuli valgustab kõikide unistusi ja tulevikku. PyeongChang 2018 on harmoonia ja rahu olümpiamängud."

Kreekast lennukiga saabunud tule kandsid Lõuna-Korea pinnale lõuna-korealasest iluuisutamise olümpiavõitja Kim Yuna ja riigi kultuuri- ja spordiminister Do Jong-hwan.

Tuli alustab nüüd riigis 100 päeva kestvat ja rohkem kui 2000 kilomeetri pikkust teekonda. Selleks on hoolikalt välja valitud üle 7500 tõrvikukandja.

Taliolümpia peetakse 9.-25. veebruarini võistluspaikades, mis asuvad Lõuna- ja Põhja-Koread lahutavast demilitariseeritud tsoonist vaid 80 kilomeetri kaugusel.