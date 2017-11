Lewis Hamilton: oodake vaid, kuni Alonso saab hea mootori!

"Oodake vaid, kuni Alonso saab hea mootori! Ma tõsimeeli soovin, et neil oleks tugevam mootor ja parem auto. Fernando on kõva pähkel ja ma olen temaga võitlusi alati nautinud ja loodan, et neid tuleb tulevikus veel," sõnas Hamilton Reutersi vahendusel.

Läinud nädalavahetusel vormel-1 sarjas tänavuse maailmameistritiitli kindlustanud Lewis Hamilton loodab, et McLareni meeskond suudab raskete hooaegade järel taas tipp tõusta, et ta saaks endise meeskonnakaaslase Fernando Alonsoga rajal põnevamaid duelle pidada.

