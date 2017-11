Taaramäe müüb rattakooli hüvanguks Katjuša varustuse Narvas maha

Meeste eliidis juhib kokkuvõttes Austa 494 punktiga, talle järgnevad soomlane Simo Sohkanen 480 ja Reiko Rosenthal 449 silmaga. Naistest on võimas üldliider Mari-Liis Mõttus 428 punktiga, Merili Sirvelil on 291 ja Mathilde Manuela Nigulil 282 silma.

