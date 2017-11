Saaremaal lähevad vastamisi Pärnu ja Saaremaa võrkpalliklubid

Seni on mõlemad liigas vaid võite tunnistanud, Pärnul on neid kirjas kuus, Saaremaal viis, punkte on kogutud vastavalt 18 ja 15. Mõlema jaoks kulges edukalt ka eelmisel nädalal peetud karikavõistluste veerandfinaali avakohtumine, kus Pärnu sai 3:2 jagu Bigbank Tartust, liiga uustulnuk Saaremaa alistas 3:0 Selver Tallinna.

Kodusaali eelist kasutava Saaremaa juhendaja Urmas Tali tõdeb, et eelseisev mäng tõotab tulla põnev. „Tabeliseis on jah selline, et mängivad hetke põhiturniiri kaks esimest võistkonda ja emotsiooni saabki rohkem olema,“ sõnas Tali pressiteate vahendusel.

Pärnu juhendaja Avo Keel on pärast viimast karikamängu Bigbankiga meeskonna enesekindluse teemal ettevaatlik. „Kui oleksime Tartut 3:0 või 3:1 võitnud, oleks enesekindlus kõrgem, aga pusisime nendega ikka korralikult ja see teeb veidi ettevaatlikuks küll. Võistkonnana ei saa endaga rahule jääda, kuigi võit on võit,“ tunnistas Keel. „Ma pole üldse huvitav ega originaalne, aga pallimängudes maksavad sooritused. Raske on mingit mänguelementi üle- või alahinnata. Saaremaal on kvaliteeti kõvasti, liiga kaks paremat diagonaali (Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär-toim), lisaks tasemel välismaalased ja koondislased,“ loetles treener ja lisas, et hiljuti seljaga kimpus olud leedulane Robert Juchnevič on samuti mänguvalmis.

Kokku toimub kolmapäeval kolm mängu, TTÜ võõrustab kell 19.00 algavas kohtumises Limbažit ja kell 20.00 pannakse pall mängu Lätis, kui kohtuvad Jekapbilsi Luši ja Daugava ülikooli meeskonnad.