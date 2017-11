Estonian R2 Challenge hooaeg pakkus noortele sõitjatele palju kogemusi

Sarjas, kus vanusepiiranguks oli 17-26 eluaastat, sõideti esiveoliste kuni 1,6 liitriste vabalthingavate mootoritega ja 1 liitriste turbomootoritega R2 autodega ning kasutati DMACK rehve. Estonian R2 Challenge oli avatud ka välisvõistlejatele.

Estonian R2 Challenge auhinnafond oli tänavu 32 000 eurot, kuid tänu rahvusvahelisele koostööle eesmärgiga aidata noortel sõitjatel rahvuslikult tasemelt maailma tasemele jõuda, suurenes see summa 46 000 eurole.

„Eestil ja Baltikumil on pikk ajalugu, mis puudutab häid ja kiireid rallisõitjaid, kes on jõudnud rahvusvahelisele tasemele. Oluline on, et see traditsioon jätkuks. Me teame, et Eesti Autospordi Liidu juhtimisel on ralli kui spordiala hästi juhitud, kuid me soovime ka oma panuse sellesse anda, et ralli jätkuvalt kasvaks ja et saaksime üheskoos pakkuda noortele sõitjatele võimalust ennast tõestada rahvusvahelisel tasemel., “sõnas ERC koordinaator Jean-Baptiste Ley peale koostöölepingu allkirjastamist.

Estonian R2 Challenge peaauhind oli 28 000 eurot, mis on mõeldud toetamaks osalemist neljal kas ERC Junior või JWRC etapil 2018. aastal. Teine koht sai auhinnaraha 3000 eurot ja kolmas 1000 eurot.

Hooaja keskel kaasati kolme esimest kohta hoidvad Estonian R2 Challenge võistlejad ERC Junior Experience treeningprogrammi, mille koolitused toimusid Barum rallil Tšehhis, Rally di Roma´l Itaalias ja Rally Liepaja´l Lätis.

Lisaks rahvusvahelisele treeningprogrammile koolitati noori autoralli tulevikulootusi ka nelja Estonian R2 Challenge võistluse eel.

Harju rallil eel toimunud koolituse teemadeks olid ohutus, rehvid ja vedrustus ning seda viisid läbi Silver Kütt ja Juss Roden. Lääne-Eesti ralli eelse koolituse teemadeks olid turundus, koostöö ja sponsorlus ning koolituse eestvedajaks oli Tarmo Hõbe. Tartu ralli koolituse teemaks oli autosportlase üldfüüsiline ettevalmistus ja selle vajalikkus, mida juhendas Tarmo Tiits. Lõuna-Eesti ralli eelse koolituse teemaks oli spordipsühholoogia, millest rääkis noortele sportlastele spordipsühholoogia nõustaja Snezana Stoljarova.

Noored autoralli tulevikulootused alustasid hooaega jaanuaris Lätis ning esimesed maksimumpunktid võtsid koduteedel sõitnud Martinš Sesks - Andris Malnieks (Peugeot 208 R2). Ralli absoluutarvestuses teenisid noored lätlased suurepärase neljanda koha. Mais sõidetud Harju rallil võtsid võidu Ken Torn – Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T). Sellele järgnenud Lääne-Eesti rallile startisid sarja liidritena Oliver Ojaperv - Jarno Talve (Ford Fiesta R2). Hooaja teise etapivõidu võtsid Torn – Sikk.

Järgnevana ootas võistlejaid ees kaks Lõuna-Eesti teedel sõidetud etappi. Juulis toimunud Tartu ralli parimad olid Sesks – Malnieks, kes ise taas Estonian R2 Challenge arvestuse liidriteks tõusid. Augustis sõidetud Lõuna-Eesti ralli parimad olid Torn – Sikk, kes lisaks etapivõidule võitsid ka kõik sõidetud kiiruskatsed ning sarja liidrikoha haarasid. Enne hooaja viimast rallit, milleks oli Saaremaa ralli, lahutas Torn – Sikku ja Sesks – Malnieksi vaid 5 punkti. Kolmandat kohta hoidsid esimest korda 2017. hooajal ühes autos istunud Roland Poom - Ken Järveoja (Ford Fiesta R2), kellel oli säilinud teoreetiline võimalus sarja peaauhind võita.

Raskete ilma- ja teeoludega sõidetud Saaremaa ralli Estonian R2 Challenge arvestuse võidu ja sellega seoses ka sarja peaauhinna 28 000 eurot võitsid Ken Torn – Kuldar Sikk.

„Meie hooaeg lõppes hästi, mida ei saa öelda alguse kohta. Aga mida ralli edasi seda paremini saime ise paremini hakkama ja tulemused olid head. R2 klass ise oli väga huvitav ja pingeline, iga katse tuli pingutada ,et mitte kaotada konkurentidele väärtuslike punkte. Kindlasti üks arendavamaid klasse Eesti meistrivõistlustel," võttis Estonian R2 Challenge 2017 sarja võitja Ken Torn hooaja kokku.

Hooaja kokkuvõttes saavutasid Estonian R2 Challenge teise koha ja teenisid 3000 eurot auhinnaraha lätlased Martinš Sesks - Andris Malnieks.

„Hooaja algus oli meie jaoks suurepärane ning eriti hea meel oli absoluutarvestuse neljanda koha üle. Peale kodust etappi tundus, et heitlus Estonian R2 Challenge peaauhinna nimel on alanud.

Kõik rallid peale Tartu olid meie jaoks uued, mis tähendas, et mul oli päris keeruline heidelda meestega, kes nendel teedel 3-5 aastat sõitnud. Hooaja jooksul õnnestus mul hoolimata spinnidest, sõiduvigadest jne.. olla päris kiire, kuid kui sa soovid võita, siis ainult sellest ei piisa. Nüüd ma tean, et selleks, et võita peab sul olema ka kogemusi ning ka seda, et esimesel aastal on võimatu võita,“ võttis Martinš Sesks hooaja kokku.

„Uue hooaja plaanides on mul hetkel ERC Junior U27 meistrivõistlustel osalemine ja mõned rallid Baltikumis, kuid millise autoga jne.. on alles selgumas,“ tutvustas noor lätlane oma karjääri edasisi plaane.

Noortele mõeldud Estonian R2 Challenge sarja kolmanda koha ja 1000 eurot auhinna raha võitsid Roland Poom - Ken Järveoja.

„Alustasime hooaega uue meeskonna ja kaardilugeja Ken Järveojaga. Otsus selline muudatus teha tuli sellest, et teha asja tulevikku vaadates. Tegime hooaja jooksul ka treeninguid koos Sander Pärnaga. Üldiselt olen hooajaga rahul, kokkuvõttes arvan, et võtsime antud olukorras maksimumi, mis võtta andis, kuna sõitsime vanema tehnikaga, kui konkurendid, kuid selle eest tööd tegime kindlasti rohkem, kui olen muidu teinud. Panime palju rõhku treeningutele ja usun, et see oligi edu valem, püsida igal rallil poodiumikonkurentsis,“ sõnas Roland Poom hooaja kokkuvõtteks.

„Tänu Eesti Autospordi Liidule ja Eurosport Eventsile sain võimaluse käia Tšehhis, Itaalias kui ka Lätis Euroopa meistrivõistluste koolitusprogrammis. Ma arvan, et antud programm oli minu jaoks tähtis just selle poolest, et tutvusin seal väga paljude tähtsate rallimaailma tegelastega, nii meedia, kui ka tehasemeeskondade inimestega, kellega saime väga hästi jutule. Tulevikku vaadates on selliseid tutvuseid vaja. Kogu mu meeskond, eesotsas toetajatega Tööriistamarketist ja IKH-st ning CRC tiimist võtab projekti tõsiselt ning liigume samamoodi edasi. Järgmise hooaja koha pealt ei tahaks veel midagi kindlat öelda, sest asjad pole endalegi veel selged, kuid kindel plaan on sõita,“ tänas Poom saadud koolituste võimaluse eest ning tutvustas uue hooaja plaane.

Estonian R2 Challenge tänavuse hooaja kolm esimest võistlejat on vabastatud 2018. aastal ERC Junior U27 sarja maksust (väärtus 1500 eurot sõitja kohta), juhul kui nad otsustavad sarjas osaleda.

Eurosport Events tasub Estonian R2 Challenge tänavuse võitja eest 2018. aastal nelja esimese ERC Junior U27 etapi stardimaksud (1000 eurot ralli), kui ta otsustab osaleda ERC Junior U27 sarjas.

Juhul kui võitja soovib osaleda kõigil kuuel etapil, siis kahe järelejäänud etapi stardimaksud maksab EAL. ERC poolt on noortel võimalus sel teel läbida 3 astet : ERC Junior Experience koolitusprogramm, ERC Junior U27 meistrivõistlused (R2 autod) ja ERC Junior U28 meistrivõistlused (R5 autod).

Kokku startis Estonian R2 Challenge hooaja kuuel etapil 12 võistluspaari ning lisaks eestlastele ja lätlastele osales sõitjaid ka Soomest (Alex Forsström) ja Inglismaalt (William Butler).

Eesti meistrivõistluste kahel viimasel etapil (Lõuna-Eesti ja Saaremaa) osales 2003.aasta autoralli maailmameistri Petter Solbergi poeg Oliver. 15.aastane noormees alustas tänavu oma aktiivse rallisõitja karjääriga ning osales sel hooajal Läti meistrivõistlustel, kus võttis Peugeot 208 R2 sõites kaks Juunioride arvestuse etapi klassivõidu ning lõpetas koos kaardilugeja Veronica Gulbæk Enganiga. Läti Juunioride meistrite Martinš Sesks - Andris Malnieks järel teisena.

Kuigi tänu Pirelli rehvidele ei saanud noor norralane Estonian R2 Challenge arvestuses osaleda, oli kogu Solbergide pere rõõmus, et nad Eestisse sõitma tulid ning kaaluvad tõsiselt võimalust järgmisel hooajal Eestis toimuvatel rallidel osaleda.

„Siin olid väga lahedad, kiired ja keerulised katsed, kuid see oli väga hea kogemus ning ralli lõpuosas näitasin ma juba katsetel väga head kiirust. Soovin kindlasti ka tulevikus siia sõitma tulla,“ sõnas Oliver Solberg Lõuna-Eesti järgselt.