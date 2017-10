Kalev/Cramo võitis Valga-Valkat 24 punktiga

Kalev/Cramol on nüüd tabelis viis võitu viiest mängust, esimese kaotuse saanud Valga-Valka on nelja võidu ja ühe kaotusega teine.

Kalev/Cramo oli vastasest üle nii visketabavuses (kahesed 63% vs 50%, kolmesed 31% vs 24%) kui ka lauapallides (45:29). Pallikaotusi tehti küll rohkem (14:9).

