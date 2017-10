Eesti ametnikud teenindavad Meistrite liiga kohtumisi

Delegaat on UEFA kõrgeim esindaja vastaval mängul ning tema ülesandeks on tagada matši sujuv läbiviimine vastavalt reeglitele ja koostada ülevaade kõigist korralduslikest asjadest. Vajadusel lahendab delegaat probleeme ja teeb kriitilistes olukordades otsuseid.

Novembri esimesel päeval on Oleg Harlamov delegaadiks UEFA noorteliiga mängul FK Brodarac (Serbia) - FC Saburtalo (Gruusia). Harlamov oli samas rollis ka 27. septembril Meistrite liiga mängul FK Qarabag (Aserbaidžaan) – AS Roma (Itaalia).

Täna, 31. oktoobril on jalgpalliliidu asepresident Ainar Leppänen delegaadiks kohtumisel FC Basel (Šveits) – CSKA Moskva (Venemaa). Mängu kohtunikud tulevad Serbiast. Kohtunikebrigaad on Milorad Mažić, Milovan Ristić, Dalibor Djurdjević, Nenad Djokić, Danilo Grujić ja Nemanja Petrović.

