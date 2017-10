Kuno Tehva pääses rahvusvahelisse klubijuhtide programmi

Kogu programmi kuue koolituse teemad on järgmised: juhtimine ja strateegia, spordialane tegevus, äritegevus, kogukonna tegevus, klubi toimingud ja klubi keskkond. Koolitused leiavad aset Itaalias Torinos, Hispaanias Bilbaos, Ameerika Ühendriikides New Yorgis, Kreekas Ateenas, Austrias Viinis ja Stockholmis Rootsis.

"Järgmised poolteist aastat mööduvad küll reisides, kuid perspektiive arvesse võttes on see kõik seda väärt," lisas Tehva.

Nõmme Kalju president Kuno Tehva kommenteerib oma osalust koolitusprogrammis järgmiselt: "Nagu öeldakse, kes soovib õppida leiab ka õpetaja. Võtsin väljakutse rõõmuga vastu ja lasen elul ennast kanda. Oli meeldiv tõdeda, et minu kandidatuur läbis tiheda rahvusvahelise sõela ning olen kindel, et nii omandatavad teadmised kui protsessi kaudu saadud suhted loovad jalgpalli arendamisel Nõmme Kalju jaoks uued võimalused."

Esimese koolituse nimeks on juhtimine ja strateegia, mille võtmeteemadeks on erinevad juhtimisstiilid, nende arendamine läbi kogemuste ja hariduse, klubi juhi põhilised vastutusvaldkonnad ning lisaks arutatakse, kuidas olla edukas klubi juhtimisel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel