VIDEO | Arizonal kulus hooaja esimeseks võiduks 12 mängu

Arizona juhtis mängu juba üheksandaks minutiks 2:0 ja suurendas edu veelgi viimase perioodi alguses arvulisest ülekaalust. Flyers jõudis koduseinte toel aga viigini, seejuures kaks väravat visati viimasel minutil. Kolmest tabamusest kaks viskas Sean Couturier.

Kui lisaaja lõpuni jäi 15 sekundit, sai Arizona siiski oma tahtmise ja Alex Goligoski tabamus tõi neile hooaja 12. mängus esimese võidu. Võiduvärava autori sõnul ei tulnud neile esimene võit kaugeltki lihtsalt. "See on tõeliselt tore. Me ei pea enam selle pärast muretsema. Saame nüüd mõnes mõttes oma asjaga tegelema hakata."

"Kergendus, põnevus, õnn - neid omadussõnu võib veelgi leida," täiendas Arizona esimese värava autor Jordan Martinook. "Kõik on õnnelikud. Tore on lõpetada mäng nägu naerul, kuigi tõenäoliselt tahame võite lihtsamalt saada."

Tulemused: NY Islanders 6:3, Philadelphia - Arizona 3:4 la, Columbus - Boston 4:3 kv, Ottawa - Montreal 3:8, Florida - Tampa Bay 5:8, St. Louis - Los Angeles 4:2, Vancouver - Dallas 1:2 la, San Jose - Toronto 3:2.