Klassikalise jõutõstmise Eesti meistrivõistlustel oli võidukas Siim Rast

Võistluse eesmärgiks oli selgitada välja Eesti parimad klassikalises (varustuseta) jõutõstmises, populariseerida klassikalist jõutõstmist ja luua uusi sportlikke sidemeid. Võistlusi organiseeris ja viis läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga.

Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann ütles, et see oli väga tugeva tasemega võistlus. "Mul on hea meel et jõutõstmise kaart läheb järjest laiemaks, sest ainult nii me suudamegi tulevaseid tšempione kasvatada," lausus ta pressiteate vahendusel.

Meeste absoluudi võitjaks krooniti Siim Rast spordiklubist Reval Sport, kes kogus 496,17 wilks'i punkti tulemusega 925,0 kilogrammi kolme tõste kogusummas. Teise koha sai Marek Vähi Sparta Spordiklubist tulemusega 830,0 kilogrammi kolme tõste kogusummas, kogudes 478,66 wilks'i punkti. Kolmanda koha saavutas Elar Kraav Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubist tulemusega 792,5 kilogrammi kolme tõste kogusummas, kogudes 461,07 wilks'i punkti.

Siim Rast ise arvab, et see ei olnud tema päev. "Tulin kindlalt enama järgi, sest treeningud näitasid ja lubasid seda, aga seekord läks niipidi. Kindlasti liigun oma eesmärgi poole ehk kogusumma 1000 kilogrammi poole," rääkis tõstja ise.

Naiste absoluudi võitja on Karoliina Kase Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubist tulemusega 410 kilogrammi kolme tõste kogusummas, kogudes 356,53 wilks'i punkti. Teiseks jäi Ave Tüür Sparta Spordiklubist tulemusega 328,0 kilogrammi, kogudes 355,25 wilks'i punkti. Kolmanda koha saavutas Anne Laidla Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist tulemusega 300,0 kilogrammi ja 324,73 wilks'i punktiga.

Noormeeste arvestuses võitis Ott Sagor, tulemusega 565,0 kilogrammi kolme tõste kogusummas, kogudes 377,42 wilks'i punkti. Juuniorites arvestuses võitis Siim Salin tulemusega 702,5 kilogrammi kolme tõste kogusummas, kogudes 426,21 wilks'i punkti.

Tütarlaste arvestuses võitja Ornella Mundi Nõost, tulemusega 260,0 kilogrammi kolme tõste kogusummas, kogudes 292,33 wilks'i punkti. Neidude arvestuses võitis Ave Tüür tulemusega 328,0 kilogrammi kolme tõste kogusummas, kogudes 355,25 wilks'i punki.

Wilks'i punkti süsteem on jõu ja kehakaalu koefitsiendi arvutamiseks jõutõstmises. Wilks'i koefitsenti kasutatakse võistlustel absoluutse võitja ja järgunormatiivide selgitamiseks.