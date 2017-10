Liverpooli keskkaitsjale saadeti kaotuse järel ähvardava sisuga sõnum

"Dejani elus pole olnud kõige kergem nädal, kuid see on vaid jalgpall," rääkis klubi peatreener Jürgen Klopp enne laupäevast matši Huddersfieldi vastu toimunud pressikonverentsil. "Inimesed ei muutu jalgpallimängu ajal tehtud vigade tõttu halvemaks või paremaks inimeseks."

