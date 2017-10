Nando de Colo: FIBA peaks jalgpallist eeskuju võtma

"Olukord on väga keeruline," tõdes de Colo Hispaania väljaandele Farhampton Magazine. "Ma arvan, et kui me tahame parimaid võimalikke tulemusi, peaksime seda tegema nii nagu jalgpallis. Kui rahvuskoondised mängivad klubihooaja jooksul, peaksid klubivõistlused selleks ajaks pausile minema. Mängijad peavad saama rahulikult reisida ja puhata, sest vastasel juhul [kujuneb hooaeg] väga-väga keeruliseks."

