Saage: Roosist on kahju, ta oli hingega asja juures

"Mul on Raidost väga kahju, sest ta oli hingega asja juures. Olen kindel, et selline mees leiab rakendust," lisas 32-aastane Saage.

"See on veel nii värske teema, aga kuskilt välja lugeda ma küll ei osanud, et midagi sellist võiks juhtuda," sõnas Kalevi tagamängija Kristo Saage eile õhtul Postimehele . "Eks Raidol oli üksi kogu meeskonda manageerida keeruline, näiteks hommikustes trennides käivad meie poolamatööridest koosnevas satsis vaid viis-kuus meest."

Eilne uudis sellest, et Raido Roos on Tallinna Ülikool Kalevi korvpallimeeskonna peatreeneriametist taandatud, tuli üllatusena ka mängijatele.

