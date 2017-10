Farah lõpetas koostöö vastuolulise treeneriga

Neljakordne olümpiavõitja ja kuuekordne maailmameister Mo Farah teatas, et on lõpetaud koostöö senise treeneri Alberto Salazariga.

Salazar on Nike Oregon Project'i, spordifirma Nike'i pikamaajooksu keskuse, peatreeneriks. USA antidopingu vaateväljas on NOP olnud juba 2000. aastate algusest, taas kerkisid meetodid päevakorda pärast BBC 2015. aastal avaldatud dokfilmi.

"Ma ei lõpeta koostööd Alberto Salazari ning Nike Oregon Project'iga seetõttu, et nad on segatud dopinguskandaalidesse," sõnas Farah. "Need jutud on levinud juba üle kahe aasta ja kui ma oleks sellel põhjusel lahkunud, oleksin ma seda teinud juba ammu."

34-aastane Farah võitis kodusel Londoni MM-il kuld- ning hõbemedali ja lõpetas seejärel karjääri staadionijooksjana, et edaspidi keskenduda maratonidele. Farah kolib tagasi Suurbritanniasse ja hakkab treenima Paula Radcliffe'i treenerist abikaasa Gary Lough' käe all.