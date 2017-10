VIDEO | Porzingis püstitas Knicksi võidumängus karjääri punktirekordi

Porzingis tabas väljakult viskeid 14/26 ning sai kirja 38 punkti, seitse lauapalli ja kolm viskeblokeeringut. Nuggetsit vedas 28 punkti visanud Nikola Jokic. Käesoleval hooajal on 22-aastane Porzingis visanud senise viie mänguga keskmiselt 27,6 punkti ja võtnud 8,6 lauapalli. Sellega on lätlane resultatiivsusedetabelis Giannis Antetokounmpo (34,7) ja DeMarcus Cousinsi (32,3) järel kolmas.

