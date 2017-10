Lappi: loodetavasti suudab Tänak tuua meile kogemusi

Sellest hooajast MM-sarjaga taasliitunud Toyota on tegemas üleootuste head tulemust. Sõidetud 12. rallist on võidetud kaks ja meeskondlikus arvestuses ollakse kinni kolmandas kohas. Walesi ralli oli aga tõesti Toyota üks seniseid kehvemaid. Jari-Matti Latvala viies koht on küll lohutuseks, kuid auto üleüldine kiirus jäi kesiseks. Lisaks Latvalale jagab järgmisel hooajal Tänakuga Toyota talli Esapekka Lappi, kes arvab, et tiimil on meie parima rallimehe käest auto arendamise seisukohast palju õppida.

"See on hea võrdlus. Meil on nüüd kaks tõesti väga kiiret sõitjat minu kõrval," ütles Lappi ETV spordisaatele. "Kui suudan, siis püüan neilt midagi õppida, Loodatavasti suudab Tänak tuua kogemusi, et arendada meie autot järgmiseks aastaks paremaks."

Tänakul käib aga endiselt võitlus üldarvestuse teise koha nimel. Belglane Thierry Neuville teenis küll Walesis korraliku punktilisa ja edestab meie meest 14 punktiga, kuid viimasel rallil on maksimaalselt võimalik teenida 30 punkti.